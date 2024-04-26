Экономика Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 26 апреля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + Ключевая ставка продолжает сохраняться на уровне 16% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Соответствующие данные опубликованы в telegram-канале организации. Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ставка начнет снижаться после замедления инфляции в стране. Там считают, что угроза инфляции по-прежнему существует, передает «Национальная служба новостей». Эксперты советуют не надеяться на снижение ставки в первой половине 2024 года, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Соответствующие данные опубликованы в telegram-канале организации. Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ставка начнет снижаться после замедления инфляции в стране. Там считают, что угроза инфляции по-прежнему существует, передает «Национальная служба новостей». Эксперты советуют не надеяться на снижение ставки в первой половине 2024 года, сообщает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям