Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Соответствующие данные опубликованы в telegram-канале организации.
Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ставка начнет снижаться после замедления инфляции в стране. Там считают, что угроза инфляции по-прежнему существует, передает «Национальная служба новостей». Эксперты советуют не надеяться на снижение ставки в первой половине 2024 года, сообщает
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