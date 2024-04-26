Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Ключевая ставка продолжает сохраняться на уровне 16% Фото:

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Соответствующие данные опубликованы в telegram-канале организации.

Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ставка начнет снижаться после замедления инфляции в стране. Там считают, что угроза инфляции по-прежнему существует, передает «Национальная служба новостей». Эксперты советуют не надеяться на снижение ставки в первой половине 2024 года, сообщает телеканал 360.

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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на прежнем уровне — 16% годовых. Такое решение было принято на заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Соответствующие данные опубликованы в telegram-канале организации. Ключевая ставка остается неизменной с 15 декабря 2023 года. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что ставка начнет снижаться после замедления инфляции в стране. Там считают, что угроза инфляции по-прежнему существует, передает «Национальная служба новостей». Эксперты советуют не надеяться на снижение ставки в первой половине 2024 года, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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