ЕР определяется с кандидатами в гордуму Челябинска в Ленинском районе

Несмотря на возраст, депутат гордумы Рафаил Шафигулин не намерен уходить из политики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

«Единая Россия» рассматривает возможность участия в прямых выборах в гордуму Челябинска пятерых действующих депутатов, делегированных в думу от Ленинского райсовета и одного депутата районного уровня. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«Известно о желании пятерых депутатов гордумы выдвинуться на праймериз. Также на праймериз собирается депутат Ленинского райсовета. Однако мест в гордуме у района будет всего четыре, поэтому двое из них останутся без партийной поддержки. Кто — станет известно в мае», — рассказал источник URA.RU.

Речь идет о пяти депутатах гордумы — профсоюзном лидере Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Михаиле Гризодубе, руководителе завода питьевых напитков «Ниагара» Олеге Толмачеве и гендиректоре компании «Кемма» Иване Горнове. Известно, что Гризодуба поддерживает финансово-промышленная группа «Синара». Также в «шорт-листе» исполнительный директор компании «Профит» Виталий Родионов и гендиректор застройщика «Южуралстройсервис» Рафаил Шафигулин. Несмотря на то, что к моменту выборов Шафигулину исполнится 73 года, он намерен продолжать политическую деятельность.

Также намерен подать документы на праймериз в гордуму депутат Ленинского райсовета Павел Яковлев. Он занимает должность руководителя центра ЖКХ «Контроль».

С переходом с двуступенчатой системы, когда районные депутаты, направляли своих представителей в гордуму, на прямые выборы городских депутатов сократилось и количество мест в гордуме — с 49 до 37. Соответственно, и реготделению ЕР придется выбирать, кому из депутатов придется отказать в поддержке в ходе праймериз.

В реготделении «ЕР» воздержались от официальных комментариев. Ранее сроки приема документов на праймериз в челябинскую гордуму продлили с 25 апреля до 8 мая. Итоги предварительного голосования подведут 29 мая.