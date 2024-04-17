ФПГ поведут своих людей в гордуму Челябинска

17 апреля 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Крупные компании «примеряются» к гордуме Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Представители как минимум четырех финансово-промышленных групп будут участвовать в прямых выборах гордумы Челябинска в 2024 году. Об этом сообщили URA.RU 17 апреля источники в политических кругах. «Пока ожидается, что в думу будут баллотироваться представители „Мечела“, УГМК, и „Синары“. Речь идет о директоре Департамента логистики готовой продукции Челябинского меткомбината (ЧМК) Андрее Гладкове, замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО „ЧЦЗ“) Олеге Осипенко и замдиректора по безопасности того же завода Игоре Латыпове, профсоюзном лидере Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Михаиле Гризодубе. Последний является действующим депутатом гордумы от Ленинского райсовета», — рассказал инсайдер. Часть кандидатов будет баллотироваться по одномандатным округам, часть — по спискам. По словам источника, возможность выдвижения и поддержки своих кандидатов рассматривают также ЧТЗ (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») и Русская медная компании (РМК). В последнем случае речь идет о ветеране СВО Артеме Барбашине. Что касается группы ЧЭМК, то, в связи с последовавшими после иска Генпрокуратуры о возврате ее активов государству событиями, там сейчас не до политики. Что касается Челябинского кузнечно-прессового завода, контролируемого семьей депутата Госдумы от «Справедливой России» и лидера реготделения «СР» Валерия Гартунга, то его выдвиженцы пойдут по эсеровской линии. «Участие вы выборах личное дело каждого. Компании об этом не известно», — заявили в пресс-службе ЧМК. Ответы на другие запросы, отправленные предприятиям, будут опубликованы по поступлении. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители как минимум четырех финансово-промышленных групп будут участвовать в прямых выборах гордумы Челябинска в 2024 году. Об этом сообщили URA.RU 17 апреля источники в политических кругах. «Пока ожидается, что в думу будут баллотироваться представители „Мечела“, УГМК, и „Синары“. Речь идет о директоре Департамента логистики готовой продукции Челябинского меткомбината (ЧМК) Андрее Гладкове, замдиректора по работе с персоналом Челябинского цинкового завода (АО „ЧЦЗ“) Олеге Осипенко и замдиректора по безопасности того же завода Игоре Латыпове, профсоюзном лидере Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Михаиле Гризодубе. Последний является действующим депутатом гордумы от Ленинского райсовета», — рассказал инсайдер. Часть кандидатов будет баллотироваться по одномандатным округам, часть — по спискам. По словам источника, возможность выдвижения и поддержки своих кандидатов рассматривают также ЧТЗ (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») и Русская медная компании (РМК). В последнем случае речь идет о ветеране СВО Артеме Барбашине. Что касается группы ЧЭМК, то, в связи с последовавшими после иска Генпрокуратуры о возврате ее активов государству событиями, там сейчас не до политики. Что касается Челябинского кузнечно-прессового завода, контролируемого семьей депутата Госдумы от «Справедливой России» и лидера реготделения «СР» Валерия Гартунга, то его выдвиженцы пойдут по эсеровской линии. «Участие вы выборах личное дело каждого. Компании об этом не известно», — заявили в пресс-службе ЧМК. Ответы на другие запросы, отправленные предприятиям, будут опубликованы по поступлении. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов.