25 апреля 2024

В ХМАО женщину оштрафовали за лжеминирование клуба

© Служба новостей «URA.RU»
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Евромайдан. Киев, заключенные, девушка, арест, женщина, полиция, преступница, наручники
Суд назначил югорчанке штраф в 30 000 рублей Фото:

Суд Когалыма приговорил к штрафу в 30 000 рублей женщину, которая в пьяном виде позвонила в диспетчерскую службу и сообщила о том, что в ночном клубе заложено взрывное устройство. Об этом сообщается в базе данных суда.

«[Осужденную] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. За совершенное преступление назначить наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось, а на югорчанку было заведено уголовное дело.

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Суд Когалыма приговорил к штрафу в 30 000 рублей женщину, которая в пьяном виде позвонила в диспетчерскую службу и сообщила о том, что в ночном клубе заложено взрывное устройство. Об этом сообщается в базе данных суда. «[Осужденную] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. За совершенное преступление назначить наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось, а на югорчанку было заведено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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