В ХМАО женщину оштрафовали за лжеминирование клуба

26 апреля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Суд назначил югорчанке штраф в 30 000 рублей Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Суд Когалыма приговорил к штрафу в 30 000 рублей женщину, которая в пьяном виде позвонила в диспетчерскую службу и сообщила о том, что в ночном клубе заложено взрывное устройство. Об этом сообщается в базе данных суда. «[Осужденную] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. За совершенное преступление назначить наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось, а на югорчанку было заведено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд Когалыма приговорил к штрафу в 30 000 рублей женщину, которая в пьяном виде позвонила в диспетчерскую службу и сообщила о том, что в ночном клубе заложено взрывное устройство. Об этом сообщается в базе данных суда. «[Осужденную] признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ. За совершенное преступление назначить наказание в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ в размере 30 000 рублей», — сообщается в картотеке. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО нашла лжеминершу, которая сообщила об угрозе в ночном клубе. Сообщение о взрывном устройстве не подтвердилось, а на югорчанку было заведено уголовное дело.