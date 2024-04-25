Экс-вокалист и гитарист Little Big выступит в главном парке Екатеринбурга

В Летнем театре главного парка Екатеринбурга — ЦПКиО им. Маяковского, выступит бывший бэк-вокалист и гитарист группы Little Big Антон Лиссов. Он приедет в составе группы JANE AIR, где является фронтменом. Об этом URA.RU рассказали в ЦПКиО.
«Это будет эксклюзивная презентация новой пластинки главной альтернативной группы страны. Безжалостная компиляция лучших треков, начиная от самых зубодробительных боевиков заканчивая разрывающей сердце лирикой, все это — в утонченной изысканной аранжировке», — рассказали представители парка.
JANE AIR исполнит свои хиты с симфоническим струнным оркестром. Музыканты обещают, что концерт станет историческим и перевернет представление о творчестве группы. Мероприятие пройдет 20 июня, вход будет по билетам, которые уже частично проданы.
В этом году Летний театр впервые за долгое время запускает полноценный сезон после реконструкции: уже запланировано более 30 событий до осени — от кинопоказов до гастролей. В планах есть выступления оркестра «Модерн» с программой «Ханс Циммер OST», музыканта Игоря Бутмана и питерской группы Billy’s Band.
Антон Лиссов и Сергей Макаров входили в состав группы Little Big до 2022 года. После начала СВО часть группы переехала в Лос-Анджелес (США), а Лиссов и Макаров остались в России. Позже их исключили из коллектива, и они сосредоточились на проекте JANE AIR.
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