В Летнем театре главного парка Екатеринбурга выступят питерские алкоджазмены

В парке Маяковского в Екатеринбурге пройдет джазовый фестиваль с Billy’s Band
© Служба новостей «URA.RU»
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Звучание Billy’s band ранее высоко оценили на фестивалях США и Канады Фото:

В Екатеринбурге в парке Маяковского на площадке Летнего театра в июле пройдет джазовый фестиваль «Послушайте». Одним из хэдлайнеров станет питерская группа Billy’s Band, музыканты радовали горожан в прошлом году на «Ночи музыки», исполняя песни в стиле «романтический алкоджаз». Билеты на событие поступили в продажу, и несмотря на цены (от 2500 до 6000 рублей), екатеринбуржцы уже начали их раскупать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЦПКиО.

«В Летнем театре — звездный состав хэдлайнеров: Billy’s Band, Мариам Мерабова & MIRAIF, Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew, а также Алексей Круглов и Круглый Бенд», — перечислили и других артистов представители парка. Параллельно с джазовым мероприятием пройдет популярный фестиваль Sandarina, в программе — пикник, маркет, лектории и мастер-классы.

В 2024 году в Летнем театре запланировано более 30 событий — от кинопоказов до гастролей популярных артистов. Известно, что на сцену выйдут оркестр «Модерн» с программой «Ханс Циммер OST», музыкант Игорь Бутман, а также пройдет фестиваль волшебников, поэтический марафон по произведениям Александра Пушкина и многое другое.

Обновленную площадку парка Маяковского открыли в августе 2023-го к юбилею Екатеринбурга выступлением Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину.

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В Екатеринбурге в парке Маяковского на площадке Летнего театра в июле пройдет джазовый фестиваль «Послушайте». Одним из хэдлайнеров станет питерская группа Billy’s Band, музыканты радовали горожан в прошлом году на «Ночи музыки», исполняя песни в стиле «романтический алкоджаз». Билеты на событие поступили в продажу, и несмотря на цены (от 2500 до 6000 рублей), екатеринбуржцы уже начали их раскупать. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ЦПКиО. «В Летнем театре — звездный состав хэдлайнеров: Billy’s Band, Мариам Мерабова & MIRAIF, Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew, а также Алексей Круглов и Круглый Бенд», — перечислили и других артистов представители парка. Параллельно с джазовым мероприятием пройдет популярный фестиваль Sandarina, в программе — пикник, маркет, лектории и мастер-классы. В 2024 году в Летнем театре запланировано более 30 событий — от кинопоказов до гастролей популярных артистов. Известно, что на сцену выйдут оркестр «Модерн» с программой «Ханс Циммер OST», музыкант Игорь Бутман, а также пройдет фестиваль волшебников, поэтический марафон по произведениям Александра Пушкина и многое другое. Обновленную площадку парка Маяковского открыли в августе 2023-го к юбилею Екатеринбурга выступлением Валерия Гергиева и Дениса Мацуева. Чтобы приучить отвыкших уральцев к топовым концертам под открытым небом, ЦПКиО переманил программного директора Свердловской филармонии Светлану Мишкину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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