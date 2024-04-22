Мэр Ишима: стоит готовиться ко второй волне наводнений

Расслабляться пока рано, считает мэр Ишима Федор Шишкин
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Глава Ишима Федор Шишкин предсказал приход второй волны паводков в городе. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, передает с места корреспондент URA.RU.
«Сложно сказать, будет ли вторая волна. Но прогноз такой есть и ожидать ее надо. Расслабляться нельзя, нужно готовиться ко второму этапу повышения воды», — передает корреспондент агентства слова Шишкина.
Ранее URA.RU рассказало, что в Ишиме уровень воды снизился. При этом резкий подъем воды отмечают в реке Тобол в районе села Коркино.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!