Мэр Ишима: стоит готовиться ко второй волне наводнений

Глава Ишима Шишкин предсказал приход второй волны паводков в Ишимском районе
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Шишкин, мэр Ишима. Ишим
Расслабляться пока рано, считает мэр Ишима Федор Шишкин Фото:
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Глава Ишима Федор Шишкин предсказал приход второй волны паводков в городе. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, передает с места корреспондент URA.RU.

«Сложно сказать, будет ли вторая волна. Но прогноз такой есть и ожидать ее надо. Расслабляться нельзя, нужно готовиться ко второму этапу повышения воды», — передает корреспондент агентства слова Шишкина.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ишиме уровень воды снизился. При этом резкий подъем воды отмечают в реке Тобол в районе села Коркино.

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Глава Ишима Федор Шишкин предсказал приход второй волны паводков в городе. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции, передает с места корреспондент URA.RU. «Сложно сказать, будет ли вторая волна. Но прогноз такой есть и ожидать ее надо. Расслабляться нельзя, нужно готовиться ко второму этапу повышения воды», — передает корреспондент агентства слова Шишкина. Ранее URA.RU рассказало, что в Ишиме уровень воды снизился. При этом резкий подъем воды отмечают в реке Тобол в районе села Коркино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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