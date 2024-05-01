Турагенты назвали популярные у жителей ХМАО места отдыха на майские праздники

Самым популярным курортом у жителей ХМАО на майские праздники стала Турция

02 мая 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Чаще всего югорчане на майские праздники летят в Турцию и Сочи Фото: Нина Калинина © URA.RU Самым популярным местом для отдыха среди зарубежных курортов в майские праздники у жителей ХМАО стала Турция. А по России в большие выходные югорчане чаще всего летят в Сочи. Туристические тренды URA.RU обсудило с агентством путешествий Soloway. «Лидирует Турция — туда есть прямые рейсы из Сургута. Также остаются популярны Египет, Таиланд и Куба. Все больше спрашивают ближнее зарубежье, например, Узбекистан, Армению и Азербайджан, Раньше эти направления были не настолько интересны людям, как сейчас. Ну и на праздники в мае люди летят в Дубай — туда рейсы отправляются каждую субботу», — пояснила руководитель турагентства Елена Соловьева. По России в мае югорчане предпочитают путешествовать в Сочи. Однако нередко вместе с этим направлением посещают и соседнюю Абхазию. «Остается популярен Калининград, охотно наши туристы едут на Алтай», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Санкт-Петербург. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что отдых в северной столице пользуется популярностью у югорчан как в майские праздники, так и в начале лета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым популярным местом для отдыха среди зарубежных курортов в майские праздники у жителей ХМАО стала Турция. А по России в большие выходные югорчане чаще всего летят в Сочи. Туристические тренды URA.RU обсудило с агентством путешествий Soloway. «Лидирует Турция — туда есть прямые рейсы из Сургута. Также остаются популярны Египет, Таиланд и Куба. Все больше спрашивают ближнее зарубежье, например, Узбекистан, Армению и Азербайджан, Раньше эти направления были не настолько интересны людям, как сейчас. Ну и на праздники в мае люди летят в Дубай — туда рейсы отправляются каждую субботу», — пояснила руководитель турагентства Елена Соловьева. По России в мае югорчане предпочитают путешествовать в Сочи. Однако нередко вместе с этим направлением посещают и соседнюю Абхазию. «Остается популярен Калининград, охотно наши туристы едут на Алтай», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Санкт-Петербург. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что отдых в северной столице пользуется популярностью у югорчан как в майские праздники, так и в начале лета.