Турагенты назвали популярные у жителей ХМАО места отдыха на майские праздники

Самым популярным местом для отдыха среди зарубежных курортов в майские праздники у жителей ХМАО стала Турция. А по России в большие выходные югорчане чаще всего летят в Сочи. Туристические тренды URA.RU обсудило с агентством путешествий Soloway.
«Лидирует Турция — туда есть прямые рейсы из Сургута. Также остаются популярны Египет, Таиланд и Куба. Все больше спрашивают ближнее зарубежье, например, Узбекистан, Армению и Азербайджан, Раньше эти направления были не настолько интересны людям, как сейчас. Ну и на праздники в мае люди летят в Дубай — туда рейсы отправляются каждую субботу», — пояснила руководитель турагентства Елена Соловьева.
По России в мае югорчане предпочитают путешествовать в Сочи. Однако нередко вместе с этим направлением посещают и соседнюю Абхазию. «Остается популярен Калининград, охотно наши туристы едут на Алтай», — добавляет турагент.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из ХМАО бросились скупать путевки в Санкт-Петербург. В турагентстве «Семь чудес» поясняли, что отдых в северной столице пользуется популярностью у югорчан как в майские праздники, так и в начале лета.
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