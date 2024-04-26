В Челябинске скончалась семилетняя девочка, которой перепутали диагнозы

В Челябинске от онкологического заболевания скончалась семилетняя Ксения из Верхнеуральска Челябинской области, которой врачи перепутали диагнозы и назначили неправильное лечение. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Искорка».
«Не стало чудесной девочки Ксюши из Верхнеуральска. Мы искренне соболезнуем семье Ксюши и скорбим вместе с ней», — уточнили в пресс-службе фонда. Последние недели девочка не вставала с кровати, ее состояние облегчали сильные обезболивающие.
Ранее URA.RU сообщало, что девочку отправили в больницу на обследование после профосмотра в детском саду. Анализы не подтвердили наличие злокачественного заболевания. Однако когда ребенку стало хуже, повторные исследования показали, что диагноз был поставлен неверно.
Мама девочки подала в суд, который подтвердил, что врачи перепутали диагноз. Суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу мамы и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тысяч рублей с патологоанатомического бюро
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