В Челябинске скончалась семилетняя девочка, которой перепутали диагнозы

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Врачи проглядели у ребенка злокачественную опухоль Фото:

В Челябинске от онкологического заболевания скончалась семилетняя Ксения из Верхнеуральска Челябинской области, которой врачи перепутали диагнозы и назначили неправильное лечение. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Искорка».

«Не стало чудесной девочки Ксюши из Верхнеуральска. Мы искренне соболезнуем семье Ксюши и скорбим вместе с ней», — уточнили в пресс-службе фонда. Последние недели девочка не вставала с кровати, ее состояние облегчали сильные обезболивающие.

Ранее URA.RU сообщало, что девочку отправили в больницу на обследование после профосмотра в детском саду. Анализы не подтвердили наличие злокачественного заболевания. Однако когда ребенку стало хуже, повторные исследования показали, что диагноз был поставлен неверно.

Мама девочки подала в суд, который подтвердил, что врачи перепутали диагноз. Суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу мамы и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тысяч рублей с патологоанатомического бюро

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В Челябинске от онкологического заболевания скончалась семилетняя Ксения из Верхнеуральска Челябинской области, которой врачи перепутали диагнозы и назначили неправильное лечение. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Искорка». «Не стало чудесной девочки Ксюши из Верхнеуральска. Мы искренне соболезнуем семье Ксюши и скорбим вместе с ней», — уточнили в пресс-службе фонда. Последние недели девочка не вставала с кровати, ее состояние облегчали сильные обезболивающие. Ранее URA.RU сообщало, что девочку отправили в больницу на обследование после профосмотра в детском саду. Анализы не подтвердили наличие злокачественного заболевания. Однако когда ребенку стало хуже, повторные исследования показали, что диагноз был поставлен неверно. Мама девочки подала в суд, который подтвердил, что врачи перепутали диагноз. Суд вынес решение о компенсации морального вреда и взыскании по 1,2 млн рублей в пользу мамы и ребенка от Челябинской ОДКБ и по 300 тысяч рублей с патологоанатомического бюро
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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