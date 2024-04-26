Стала известна тактика адвокатов экс-замминистра Иванова в суде

Адвокаты Иванова хотят переноса дела в Главное военное следственное управление

26 апреля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Защита Тимура Иванова настаивает на переносе дела в ГВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Адвокаты экс-замминистра Тимура Иванова намерены настаивать на переносе дела своего подзащитного в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Об этом стало известно из материалов жалобы на арест. «Адвокаты будут настаивать на передаче дела Тимура Иванова в Главное военное следственное управление СК РФ», — передает содержание материалов ТАСС. В ходе судебного процесса защита Иванова утверждает, что уголовное дело против него инициировано не тем, кто имеет право на это, так как Иванов работает в гражданском персонале Вооруженных сил России и выполняет воинские обязанности. Следовательно, уголовное преследование таких лиц подпадает исключительно под юрисдикцию Главного военного следственного управления СК РФ. Также защита хочет внести залог для освобождения Иванова из-под ареста в СИЗО. Адвокат сообщил, что определит сумму залога позже. Ранее была подана апелляция на арест Иванова, адвокаты просят изменить меру пресечения. Иванова обвиняют в получении взятки, за что его арестовали, отстранили от должности замминистра обороны и арестовали счета. В процессе также фигурируют еще два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты экс-замминистра Тимура Иванова намерены настаивать на переносе дела своего подзащитного в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Об этом стало известно из материалов жалобы на арест. «Адвокаты будут настаивать на передаче дела Тимура Иванова в Главное военное следственное управление СК РФ», — передает содержание материалов ТАСС. В ходе судебного процесса защита Иванова утверждает, что уголовное дело против него инициировано не тем, кто имеет право на это, так как Иванов работает в гражданском персонале Вооруженных сил России и выполняет воинские обязанности. Следовательно, уголовное преследование таких лиц подпадает исключительно под юрисдикцию Главного военного следственного управления СК РФ. Также защита хочет внести залог для освобождения Иванова из-под ареста в СИЗО. Адвокат сообщил, что определит сумму залога позже. Ранее была подана апелляция на арест Иванова, адвокаты просят изменить меру пресечения. Иванова обвиняют в получении взятки, за что его арестовали, отстранили от должности замминистра обороны и арестовали счета. В процессе также фигурируют еще два человека.