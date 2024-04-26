Стала известна тактика адвокатов экс-замминистра Иванова в суде

Адвокаты Иванова хотят переноса дела в Главное военное следственное управление
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Защита Тимура Иванова настаивает на переносе дела в ГВСУ Фото:
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Адвокаты экс-замминистра Тимура Иванова намерены настаивать на переносе дела своего подзащитного в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Об этом стало известно из материалов жалобы на арест.

«Адвокаты будут настаивать на передаче дела Тимура Иванова в Главное военное следственное управление СК РФ», — передает содержание материалов ТАСС. В ходе судебного процесса защита Иванова утверждает, что уголовное дело против него инициировано не тем, кто имеет право на это, так как Иванов работает в гражданском персонале Вооруженных сил России и выполняет воинские обязанности. Следовательно, уголовное преследование таких лиц подпадает исключительно под юрисдикцию Главного военного следственного управления СК РФ.

Также защита хочет внести залог для освобождения Иванова из-под ареста в СИЗО. Адвокат сообщил, что определит сумму залога позже. Ранее была подана апелляция на арест Иванова, адвокаты просят изменить меру пресечения. Иванова обвиняют в получении взятки, за что его арестовали, отстранили от должности замминистра обороны и арестовали счета. В процессе также фигурируют еще два человека.

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Адвокаты экс-замминистра Тимура Иванова намерены настаивать на переносе дела своего подзащитного в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) России. Об этом стало известно из материалов жалобы на арест. «Адвокаты будут настаивать на передаче дела Тимура Иванова в Главное военное следственное управление СК РФ», — передает содержание материалов ТАСС. В ходе судебного процесса защита Иванова утверждает, что уголовное дело против него инициировано не тем, кто имеет право на это, так как Иванов работает в гражданском персонале Вооруженных сил России и выполняет воинские обязанности. Следовательно, уголовное преследование таких лиц подпадает исключительно под юрисдикцию Главного военного следственного управления СК РФ. Также защита хочет внести залог для освобождения Иванова из-под ареста в СИЗО. Адвокат сообщил, что определит сумму залога позже. Ранее была подана апелляция на арест Иванова, адвокаты просят изменить меру пресечения. Иванова обвиняют в получении взятки, за что его арестовали, отстранили от должности замминистра обороны и арестовали счета. В процессе также фигурируют еще два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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