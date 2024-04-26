Защита собирается внести залог за замглавы Минобороны Иванова

Защита хочет внести залог, чтобы освободить из-под ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» — по решению суда он пробудет там до 23 июня.
«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — приводит слова Балуева РИА Новости. Ранее адвокаты направили апелляцию на арест Иванова. Они просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.
Замминистра задержали на его рабочем месте вечером 24 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Суд арестовал счета детей и жены обвиняемого, а его самого отправил в СИЗО на два месяца. По делу Иванова проходят еще два фигуранта — его друг, предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
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