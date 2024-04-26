Защита собирается внести залог за замглавы Минобороны Иванова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Защита Тимура Иванова еще не определилась с суммой залога Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Защита хочет внести залог, чтобы освободить из-под ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» — по решению суда он пробудет там до 23 июня.

«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — приводит слова Балуева РИА Новости. Ранее адвокаты направили апелляцию на арест Иванова. Они просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы.

Замминистра задержали на его рабочем месте вечером 24 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Суд арестовал счета детей и жены обвиняемого, а его самого отправил в СИЗО на два месяца. По делу Иванова проходят еще два фигуранта — его друг, предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Защита хочет внести залог, чтобы освободить из-под ареста замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Денис Балуев. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» — по решению суда он пробудет там до 23 июня. «Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно сумму — пока сказать не могу», — приводит слова Балуева РИА Новости. Ранее адвокаты направили апелляцию на арест Иванова. Они просят изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Замминистра задержали на его рабочем месте вечером 24 апреля. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Суд арестовал счета детей и жены обвиняемого, а его самого отправил в СИЗО на два месяца. По делу Иванова проходят еще два фигуранта — его друг, предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...