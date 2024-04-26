Остатки маткапитала планируют выдавать россиянам на руки

Гражданам РФ могут отдать на руки незначительные остатки средств с маткапитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, <…> стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям», — заявил Котяков во время заседания Совета законодателей, передает «Интерфакс». По его словам, сумма остающихся средств меньше, чем наименьшая мера поддержки из перечня Минтруда РФ.
Ранее в РФ разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение таунхаусов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставило дополнительную возможность гражданам страны использовать материнский капитал, чтобы улучшить условия проживания.
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