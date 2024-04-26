Остатки маткапитала планируют выдавать россиянам на руки

Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки
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По словам Котякова, на счетах россиян по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета есть остатки Фото:

Гражданам РФ могут отдать на руки незначительные остатки средств с маткапитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, <…> стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям», — заявил Котяков во время заседания Совета законодателей, передает «Интерфакс». По его словам, сумма остающихся средств меньше, чем наименьшая мера поддержки из перечня Минтруда РФ.

Ранее в РФ разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение таунхаусов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставило дополнительную возможность гражданам страны использовать материнский капитал, чтобы улучшить условия проживания.

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Гражданам РФ могут отдать на руки незначительные остатки средств с маткапитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, <…> стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям», — заявил Котяков во время заседания Совета законодателей, передает «Интерфакс». По его словам, сумма остающихся средств меньше, чем наименьшая мера поддержки из перечня Минтруда РФ. Ранее в РФ разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение таунхаусов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставило дополнительную возможность гражданам страны использовать материнский капитал, чтобы улучшить условия проживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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