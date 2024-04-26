Остатки маткапитала планируют выдавать россиянам на руки

Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки

26 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

По словам Котякова, на счетах россиян по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета есть остатки Фото: Игорь Пантин © URA.RU Гражданам РФ могут отдать на руки незначительные остатки средств с маткапитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, <…> стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям», — заявил Котяков во время заседания Совета законодателей, передает «Интерфакс». По его словам, сумма остающихся средств меньше, чем наименьшая мера поддержки из перечня Минтруда РФ. Ранее в РФ разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение таунхаусов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставило дополнительную возможность гражданам страны использовать материнский капитал, чтобы улучшить условия проживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданам РФ могут отдать на руки незначительные остатки средств с маткапитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «У нас действительно сегодня есть по линии маткапитала в рамках учета лицевого счета каждого получателя остатки, <…> стоит обсудить совместно с Минфином, с нашими коллегами, возможность выдачи этих остатков людям», — заявил Котяков во время заседания Совета законодателей, передает «Интерфакс». По его словам, сумма остающихся средств меньше, чем наименьшая мера поддержки из перечня Минтруда РФ. Ранее в РФ разрешили тратить средства материнского капитала на приобретение таунхаусов. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предоставило дополнительную возможность гражданам страны использовать материнский капитал, чтобы улучшить условия проживания.