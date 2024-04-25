25 апреля 2024

Когда менять автомобильную резину в ХМАО весной 2024

В ХМАО наступление сезона летней авторезины ожидают в мае
© Служба новостей «URA.RU»
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Шиномонтаж. Клипарт. Курган, шиномонтаж, колесо автомобиля, зимняя резина, смена шин, автосервис
Менять зимнюю резину на летнюю советуют при ночной температуре в +5 градусов Фото:

Менять автомобильную зимнюю резину на летнюю в городах ХМАО опрошенные URA.RU югорские автоэксперты советуют при устойчивой температуре ночью около +5. А самый большой наплыв клиентов на шиномонтажах ожидают в мае.

«Нужно полностью быть уверенным в погоде. Конечно, в нашем регионе это сложно предсказать. Но, наверное, когда ночью на сто процентов будет плюсовая температура, хотя бы от +5, можно менять резину. А пока что — рановато. Скорее всего, лучше к середине мая. Но нужно ориентироваться на прогноз погоды — у нас и в мае может выпадать снег», — поясняет владелец автосервиса Максим Соловьев.

На шиномонтажных мастерских отмечают, что самый большой наплыв клиентов, как правило, наблюдается в майские праздники. При этом в нынешнем году сезон смены резины в ХМАО наступает позже, чем обычно.

«Сейчас начинают переобуваться кроссоверы и джипы — 4WD машины. И те, кто едет в теплые регионы. Маленьким машинкам еще рановато менять резину. Когда ночью будет плюсовая, тогда можно. Тем более, во дворах еще не везде почищено и есть лед со снегом», — добавляет владелец шиномонтажной мастерской Ильдар Гайнуллин.

Ранее URA.RU рассказывало о расценках на автомойках в городах ХМАО. Тогда оказалось, что больше всего денег за мытье машины просят в Сургуте.

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Менять автомобильную зимнюю резину на летнюю в городах ХМАО опрошенные URA.RU югорские автоэксперты советуют при устойчивой температуре ночью около +5. А самый большой наплыв клиентов на шиномонтажах ожидают в мае. «Нужно полностью быть уверенным в погоде. Конечно, в нашем регионе это сложно предсказать. Но, наверное, когда ночью на сто процентов будет плюсовая температура, хотя бы от +5, можно менять резину. А пока что — рановато. Скорее всего, лучше к середине мая. Но нужно ориентироваться на прогноз погоды — у нас и в мае может выпадать снег», — поясняет владелец автосервиса Максим Соловьев. На шиномонтажных мастерских отмечают, что самый большой наплыв клиентов, как правило, наблюдается в майские праздники. При этом в нынешнем году сезон смены резины в ХМАО наступает позже, чем обычно. «Сейчас начинают переобуваться кроссоверы и джипы — 4WD машины. И те, кто едет в теплые регионы. Маленьким машинкам еще рановато менять резину. Когда ночью будет плюсовая, тогда можно. Тем более, во дворах еще не везде почищено и есть лед со снегом», — добавляет владелец шиномонтажной мастерской Ильдар Гайнуллин. Ранее URA.RU рассказывало о расценках на автомойках в городах ХМАО. Тогда оказалось, что больше всего денег за мытье машины просят в Сургуте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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