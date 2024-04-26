Больной миодистрофией Дюшенна мальчик из Тюмени получил дозу «Элевидиса»

Мальчик сам запустил подачу лекарства, которое спасет ему жизнь (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Святослав Тропынин из Тюмени, страдающий от смертельно опасной миодистрофии Дюшенна, получил лекарство «Элевидис», на которое его семья смогла собрать с благотворителей 280 млн рублей. Об этом в социальных сетях рассказал папа ребенка Никита Тропынин.

«Привет, сын. Сегодня я ездил встречать твою жизнь, ее привезли под охраной, специальным самолетом. А завтра она уже будет в тебе. Я записываю это видео, в надежде, что лет через 10-15 ты покажешь его своей жене, детям. Самое главное, что я понял, что я заложил в тебя, это то, что никогда не надо сдаваться. Еще полгода назад мне сказали, что ты не доживешь до 20 лет, а через год я буду катать тебя в коляске и смотреть, как ты умираешь. Я сделал все, чтобы этого не произошло», — видео с такими словами 25 апреля записал отец мальчика Никита Тропынин.

Дозу жизненно необходимого лекарства Святослав получил 26 апреля, в клинике в Объединенных Арабских Эмиратах. Кнопку для подачи «Элевидиса» (Elevidys) мальчик нажал сам, после чего прозвучали аплодисменты.

Как ранее писало URA.RU, мальчик из Тюмени страдает миодистрофией Дюшенна. Она приводит к отмиранию мышц, а после — к смерти. Средства для покупки дорогостоящего лекарства — более 280 млн рублей, семья Святослава собирала при помощи пожертвований. Последние 50 млн внес президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.