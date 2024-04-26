Baza нашла квартиру бывшей жены замглавы Минобороны Иванова, которую хотели продать

Baza: квартиру бывшей жены замглавы Минобороны Иванова пытались продать с января
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Найдена квартира бывшей жены скандального замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В Москве была найдена квартира бывшей жены экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, — Светланы Захаровой (также известна под фамилией Иванова и Маниович). Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров расположена в доме на Поварской улице <…> Последний раз квартира предлагалась за 245 миллионов рублей», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что квартиру пытались продать с января 2024 года.

Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки. Он арестован и отстранен от должности. Также арестованы и его счета. В процессе фигурируют еще два человека.

Сейчас защита Иванова хочет внести залог для его освобождения из-под ареста в СИЗО. Также адвокаты намерены настаивать на переносе дела в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.

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В Москве была найдена квартира бывшей жены экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, — Светланы Захаровой (также известна под фамилией Иванова и Маниович). Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров расположена в доме на Поварской улице <…> Последний раз квартира предлагалась за 245 миллионов рублей», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что квартиру пытались продать с января 2024 года. Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки. Он арестован и отстранен от должности. Также арестованы и его счета. В процессе фигурируют еще два человека. Сейчас защита Иванова хочет внести залог для его освобождения из-под ареста в СИЗО. Также адвокаты намерены настаивать на переносе дела в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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