Baza нашла квартиру бывшей жены замглавы Минобороны Иванова, которую хотели продать

Baza: квартиру бывшей жены замглавы Минобороны Иванова пытались продать с января

26 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Найдена квартира бывшей жены скандального замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В Москве была найдена квартира бывшей жены экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, — Светланы Захаровой (также известна под фамилией Иванова и Маниович). Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров расположена в доме на Поварской улице <…> Последний раз квартира предлагалась за 245 миллионов рублей», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что квартиру пытались продать с января 2024 года. Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки. Он арестован и отстранен от должности. Также арестованы и его счета. В процессе фигурируют еще два человека. Сейчас защита Иванова хочет внести залог для его освобождения из-под ареста в СИЗО. Также адвокаты намерены настаивать на переносе дела в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве была найдена квартира бывшей жены экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, — Светланы Захаровой (также известна под фамилией Иванова и Маниович). Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров расположена в доме на Поварской улице <…> Последний раз квартира предлагалась за 245 миллионов рублей», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что квартиру пытались продать с января 2024 года. Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки. Он арестован и отстранен от должности. Также арестованы и его счета. В процессе фигурируют еще два человека. Сейчас защита Иванова хочет внести залог для его освобождения из-под ареста в СИЗО. Также адвокаты намерены настаивать на переносе дела в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.