Baza нашла квартиру бывшей жены замглавы Минобороны Иванова, которую хотели продать

В Москве была найдена квартира бывшей жены экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки, — Светланы Захаровой (также известна под фамилией Иванова и Маниович). Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Пятикомнатная квартира площадью 317 квадратных метров расположена в доме на Поварской улице <…> Последний раз квартира предлагалась за 245 миллионов рублей», — отметили в telegram-канале. Там же заявили, что квартиру пытались продать с января 2024 года.
Экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова обвиняют в получении взятки. Он арестован и отстранен от должности. Также арестованы и его счета. В процессе фигурируют еще два человека.
Сейчас защита Иванова хочет внести залог для его освобождения из-под ареста в СИЗО. Также адвокаты намерены настаивать на переносе дела в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.
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