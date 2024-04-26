Из аппарата губернатора Курганской области уволился главный кадровик

И.о. начальника отдела госслужбы аппарата губернатора уволился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющий обязанности замначальника управления государственной службы и кадров — начальника отдела госслужбы аппарата губернатора Курганской области Евгений Роганин покинул свой пост. Отставка кадровика произошла после 15 лет работы в аппарате. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями.

«Роганин 15 лет отработал в аппарате, последние два из которых он исполнял обязанности начальника управления государственной службы, но так и не был утвержден. <…> Специалиста с тремя высшими образованиями отпустили спокойно. Просто подписали заявление на увольнение, несмотря на то, что руководителя управления уже нет пять лет. На своем посту он принимал и курировал многих чиновников», — сообщают инсайдеры.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области покинул директор департамента агропромышленного комплекса Павел Кощеев. По данным источников, 4 апреля чиновника пригласили в правительство и объявили о том, что больше не нуждаются в нем. Официальная же версия правительства в том, что он был освобожден от замещаемой должности по собственному желанию.