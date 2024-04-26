Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз, который сегодня открывает персональную выставку картин, рассказал, что увлекся живописью случайно. В прошлом феврале он привел дочь на занятия по рисованию. И пока он ждал ее, ему предложили взять в руки кисть.
«Вот так я сел за мольберт чуть больше, чем год назад, и выйти не могу. Когда я рисую, я забываю обо всем на свете, это мой способ релаксации. Пишу, в основном, по ночам. Как правило, с фотографий. На плэнер (создание картин не в мастерской, а на природе, с живых видов — Ред.) времени нет. На пенсии займусь, наверное», — рассказал Игорь Быкариз.
Сейчас у него — порядка 50 картин. Говорит, что больше всего ему нравится писать портреты. Выставка Игоря Быкариза пройдет в Краснокамской картинной галерее.
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Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз, который сегодня открывает персональную выставку картин, рассказал, что увлекся живописью случайно. В прошлом феврале он привел дочь на занятия по рисованию. И пока он ждал ее, ему предложили взять в руки кисть. «Вот так я сел за мольберт чуть больше, чем год назад, и выйти не могу. Когда я рисую, я забываю обо всем на свете, это мой способ релаксации. Пишу, в основном, по ночам. Как правило, с фотографий. На плэнер (создание картин не в мастерской, а на природе, с живых видов — Ред.) времени нет. На пенсии займусь, наверное», — рассказал Игорь Быкариз. Сейчас у него — порядка 50 картин. Говорит, что больше всего ему нравится писать портреты. Выставка Игоря Быкариза пройдет в Краснокамской картинной галерее.