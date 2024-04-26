Глава Краснокамска Быкариз увлекся живописью год назад

Рисует Игорь Быкариз, в основном, по ночам Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Краснокамского округа Игорь Быкариз, который сегодня открывает персональную выставку картин, рассказал, что увлекся живописью случайно. В прошлом феврале он привел дочь на занятия по рисованию. И пока он ждал ее, ему предложили взять в руки кисть.

«Вот так я сел за мольберт чуть больше, чем год назад, и выйти не могу. Когда я рисую, я забываю обо всем на свете, это мой способ релаксации. Пишу, в основном, по ночам. Как правило, с фотографий. На плэнер (создание картин не в мастерской, а на природе, с живых видов — Ред.) времени нет. На пенсии займусь, наверное», — рассказал Игорь Быкариз.

Сейчас у него — порядка 50 картин. Говорит, что больше всего ему нравится писать портреты. Выставка Игоря Быкариза пройдет в Краснокамской картинной галерее.