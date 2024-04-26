Из Перми продлили полетную программу в Египет

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Рейсы выполняет авиакомпания AlMasria Фото:

Жители Пермского края могут улететь на прямом рейсе в Египет до конца мая. Информация о продлении полетной программы опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Пермь — Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания: AlMasria. Вылеты со 2 по 24 мая 2024 года по понедельникам, четвергам и пятницам», — сказано на сайте аэропорта.

Ранее туроператор Coral объявлял, что полетная программа из Перми в Египет завершится 21 марта 2024 года. Чартеры по этому направлению запустили с 28 декабря. Рейсы вылетали каждые десять дней.

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Жители Пермского края могут улететь на прямом рейсе в Египет до конца мая. Информация о продлении полетной программы опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино». «Пермь — Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания: AlMasria. Вылеты со 2 по 24 мая 2024 года по понедельникам, четвергам и пятницам», — сказано на сайте аэропорта. Ранее туроператор Coral объявлял, что полетная программа из Перми в Египет завершится 21 марта 2024 года. Чартеры по этому направлению запустили с 28 декабря. Рейсы вылетали каждые десять дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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