Из Перми продлили полетную программу в Египет

Рейсы выполняет авиакомпания AlMasria Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Пермского края могут улететь на прямом рейсе в Египет до конца мая. Информация о продлении полетной программы опубликована на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Пермь — Шарм-эль-Шейх. Авиакомпания: AlMasria. Вылеты со 2 по 24 мая 2024 года по понедельникам, четвергам и пятницам», — сказано на сайте аэропорта.

Ранее туроператор Coral объявлял, что полетная программа из Перми в Египет завершится 21 марта 2024 года. Чартеры по этому направлению запустили с 28 декабря. Рейсы вылетали каждые десять дней.