Именитый екатеринбургский байкер попал под суд

Владелец екатеринбургской «МотоАкадемии» стал фигурантом уголовного дела

Дело Дмитрия Трифонова находится в суде с конца 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основатель, преподаватель и инструктор екатеринбургской «МотоАкадемии» Дмитрий Трифонов стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяют 50 преступных эпизодов (мелкий коммерческий подкуп, дача взятки, подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Соответствующая информация об этом размещена в картотеке Железнодорожного районного суда.

Там же указано, что под уголовное преследование попала администратор академии — Валерия Коробейникова. 19 марта суд вынес ей приговор. Она была признана виновной в 38 эпизодах подкупа, трех эпизодах заведомо подложного документа и даче взятки в крупном размере. Ее оштрафовали на полтора миллиона рублей. Отделаться от срока, вероятно, помогло досудебное соглашение, которое она заключила со следствием.

Согласно приговору, курсанты получали права, давая взятки в размере от 17 до 20 тысяч рублей. Приходить на теорию и практику не нужно было. Также в деле фигурирует неназванный сотрудник Гостехнадзора, который за каждый незаконно выданный документ получал по две тысячи рублей.

Сейчас Коробейникова находится под подпиской о невыезде. Она внесла представление об отсрочке или рассрочке уплаты назначенного штрафа. Корреспонденту удалось дозвониться до нее, но она сбросила трубку, сказав, что находится на празднике.

Дело в отношении Трифонова еще не рассмотрено. 12 апреля обвинительное заключение было возвращено прокурору — из-за нарушений в акте. Он отказался от комментариев. Также поступили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Трифонов — профессиональный стантрайдер (стантрайдинг — экстремальная езда на мотоцикле — прим. URA.RU), участник и призер соревнований российского уровня, чемпион Уральского федерального округа по стантрайдингу. Тренирует сотрудников специального свердловского мотобатальона УГИБДД.