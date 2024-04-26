Пермская колония, где преступники отбывают пожизненный срок, ищет телевизоры

Колония «Белый лебедь» в Соликамске ищет поставщика телевизоров
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ИК-2 требуется два телевизора Фото:

Соликамская исправительная колония №2 (Пермский край), где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободу, ищет поставщика двух телевизоров. Информация представлена в документах, которые опубликованы на сервисе ЕИС Закупки.

«Предмет контракта. Поставщик обязуется поставить телевизор (далее — товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — сказано в проекте контракта. Поставку телевизоров ИК-2 оценивает в 47,8 тысяч рублей. В описании объекта закупки указано, что диагональ обоих телевизоров должна составлять не менее 25 дюймов.

В 2023 году колония «Белый лебедь» закупила кондиционеры и массажные кресла. Общая стоимость товара составила чуть более 360 тысяч рублей.

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Соликамская исправительная колония №2 (Пермский край), где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободу, ищет поставщика двух телевизоров. Информация представлена в документах, которые опубликованы на сервисе ЕИС Закупки. «Предмет контракта. Поставщик обязуется поставить телевизор (далее — товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — сказано в проекте контракта. Поставку телевизоров ИК-2 оценивает в 47,8 тысяч рублей. В описании объекта закупки указано, что диагональ обоих телевизоров должна составлять не менее 25 дюймов. В 2023 году колония «Белый лебедь» закупила кондиционеры и массажные кресла. Общая стоимость товара составила чуть более 360 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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