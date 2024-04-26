Пермская колония, где преступники отбывают пожизненный срок, ищет телевизоры

Колония «Белый лебедь» в Соликамске ищет поставщика телевизоров

26 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

ИК-2 требуется два телевизора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Соликамская исправительная колония №2 (Пермский край), где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободу, ищет поставщика двух телевизоров. Информация представлена в документах, которые опубликованы на сервисе ЕИС Закупки. «Предмет контракта. Поставщик обязуется поставить телевизор (далее — товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — сказано в проекте контракта. Поставку телевизоров ИК-2 оценивает в 47,8 тысяч рублей. В описании объекта закупки указано, что диагональ обоих телевизоров должна составлять не менее 25 дюймов. В 2023 году колония «Белый лебедь» закупила кондиционеры и массажные кресла. Общая стоимость товара составила чуть более 360 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Соликамская исправительная колония №2 (Пермский край), где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободу, ищет поставщика двух телевизоров. Информация представлена в документах, которые опубликованы на сервисе ЕИС Закупки. «Предмет контракта. Поставщик обязуется поставить телевизор (далее — товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — сказано в проекте контракта. Поставку телевизоров ИК-2 оценивает в 47,8 тысяч рублей. В описании объекта закупки указано, что диагональ обоих телевизоров должна составлять не менее 25 дюймов. В 2023 году колония «Белый лебедь» закупила кондиционеры и массажные кресла. Общая стоимость товара составила чуть более 360 тысяч рублей.