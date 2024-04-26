Уровень Тобола в Кургане опустился ниже 9 метров

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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган, тобол, паводок, мешки с песком
За два часа уровень Тобола в Кургане снизился на два сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 18:00 26 апреля составил 899 сантиметров. За два часа снижение уровня составило два сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 26 апреля в 18:00: 899 сантиметров. Снижение за два часа — два сантиметра», — указано на карте. Отметка опасного явления в Кургане находится на уровне 850 см. В селе Бараба Кетовского округа по данным на 08:00 (актуальные, на момент написания новости, данные) уровень Тобола уже составлял 290 см.

Последние дни уровень Тобола в Кургане стабильно снижается. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Уровень воды в реке Тобол в Кургане на 18:00 26 апреля составил 899 сантиметров. За два часа снижение уровня составило два сантиметра. Информация, связанная с изменением уровня, размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 26 апреля в 18:00: 899 сантиметров. Снижение за два часа — два сантиметра», — указано на карте. Отметка опасного явления в Кургане находится на уровне 850 см. В селе Бараба Кетовского округа по данным на 08:00 (актуальные, на момент написания новости, данные) уровень Тобола уже составлял 290 см. Последние дни уровень Тобола в Кургане стабильно снижается. За актуальной информацией о паводке в Курганской области следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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