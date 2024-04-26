За место мэра курганского округа будут бороться замглавы, директор МКУ и бывший доктор

На место главы курганского округа претендуют три человека

26 апреля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

В Шумихинском округе на конкурс по выборам мэра заявилось три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За место главы Шумихинского округа (Курганская область) будут бороться первый замглавы и действующий врио главы муниципалитета Оксана Двизова, директор местного муниципального учреждения Марина Шашкова и бывший врач-эпидемиолог Анатолий Козлов. Информация об этом расположена в документах о кандидатах на сайте округа. «Информация о кандидатах на должность главы Шумихинского округа. Кандидаты: Двизова Оксана — первый замглавы округа, член партии „Единая Россия“; Анатолий Козлов — не работающий. Образование: врач-гигиенист-эпидемиолог, член ЕР. Марина Шашкова — директор МКУ „Южный территориальный отдел Шумихинского округа“, образование: юриспруденция», — указано в документе. Отмечается, что срок, когда желающие кандидаты могли заявиться на конкурс по выборам главы, истек. Ранее URA.RU писало, что в Шумихинском округе начали искать нового главу после отставки экс-мэра муниципалитета Сергея Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, занимающей сейчас должность врио главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За место главы Шумихинского округа (Курганская область) будут бороться первый замглавы и действующий врио главы муниципалитета Оксана Двизова, директор местного муниципального учреждения Марина Шашкова и бывший врач-эпидемиолог Анатолий Козлов. Информация об этом расположена в документах о кандидатах на сайте округа. «Информация о кандидатах на должность главы Шумихинского округа. Кандидаты: Двизова Оксана — первый замглавы округа, член партии „Единая Россия“; Анатолий Козлов — не работающий. Образование: врач-гигиенист-эпидемиолог, член ЕР. Марина Шашкова — директор МКУ „Южный территориальный отдел Шумихинского округа“, образование: юриспруденция», — указано в документе. Отмечается, что срок, когда желающие кандидаты могли заявиться на конкурс по выборам главы, истек. Ранее URA.RU писало, что в Шумихинском округе начали искать нового главу после отставки экс-мэра муниципалитета Сергея Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, занимающей сейчас должность врио главы.