За место мэра курганского округа будут бороться замглавы, директор МКУ и бывший доктор

За место главы Шумихинского округа (Курганская область) будут бороться первый замглавы и действующий врио главы муниципалитета Оксана Двизова, директор местного муниципального учреждения Марина Шашкова и бывший врач-эпидемиолог Анатолий Козлов. Информация об этом расположена в документах о кандидатах на сайте округа.
«Информация о кандидатах на должность главы Шумихинского округа. Кандидаты: Двизова Оксана — первый замглавы округа, член партии „Единая Россия“; Анатолий Козлов — не работающий. Образование: врач-гигиенист-эпидемиолог, член ЕР. Марина Шашкова — директор МКУ „Южный территориальный отдел Шумихинского округа“, образование: юриспруденция», — указано в документе. Отмечается, что срок, когда желающие кандидаты могли заявиться на конкурс по выборам главы, истек.
Ранее URA.RU писало, что в Шумихинском округе начали искать нового главу после отставки экс-мэра муниципалитета Сергея Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, занимающей сейчас должность врио главы.
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За место главы Шумихинского округа (Курганская область) будут бороться первый замглавы и действующий врио главы муниципалитета Оксана Двизова, директор местного муниципального учреждения Марина Шашкова и бывший врач-эпидемиолог Анатолий Козлов. Информация об этом расположена в документах о кандидатах на сайте округа. «Информация о кандидатах на должность главы Шумихинского округа. Кандидаты: Двизова Оксана — первый замглавы округа, член партии „Единая Россия“; Анатолий Козлов — не работающий. Образование: врач-гигиенист-эпидемиолог, член ЕР. Марина Шашкова — директор МКУ „Южный территориальный отдел Шумихинского округа“, образование: юриспруденция», — указано в документе. Отмечается, что срок, когда желающие кандидаты могли заявиться на конкурс по выборам главы, истек. Ранее URA.RU писало, что в Шумихинском округе начали искать нового главу после отставки экс-мэра муниципалитета Сергея Максимовских, который возглавлял муниципалитет с 2016 года. По данным источников URA.RU, связанных с властями, со стороны областного правительства к нему не было претензий. Источники добавили, что он подготовил себе смену в лице первого замглавы Оксаны Двизовой, занимающей сейчас должность врио главы.