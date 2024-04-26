Медики раскрыли состояние 11-летнего екатеринбуржца, которого заставили съесть сигареты

Школьник из Екатеринбурга, отравившийся из-за съеденных сигарет, выздоровел

26 апреля 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Мальчика выписали 25 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургского школьника, которого пьяный отчим заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи. «Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. Сегодня [26 апреля] его уже выписали с выздоровлением», — пояснили в СМП. Инцидент произошел 24 апреля. Отчим во время застолья заставил 11-летнего пасынка съесть сигареты в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Силовики также подключились к делу — в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, семью поставят на профилактический учет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургского школьника, которого пьяный отчим заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи. «Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. Сегодня [26 апреля] его уже выписали с выздоровлением», — пояснили в СМП. Инцидент произошел 24 апреля. Отчим во время застолья заставил 11-летнего пасынка съесть сигареты в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Силовики также подключились к делу — в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, семью поставят на профилактический учет.