Медики раскрыли состояние 11-летнего екатеринбуржца, которого заставили съесть сигареты

Школьник из Екатеринбурга, отравившийся из-за съеденных сигарет, выздоровел
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Мальчика выписали 25 апреля Фото:

Екатеринбургского школьника, которого пьяный отчим заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи.

«Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. Сегодня [26 апреля] его уже выписали с выздоровлением», — пояснили в СМП.

Инцидент произошел 24 апреля. Отчим во время застолья заставил 11-летнего пасынка съесть сигареты в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Силовики также подключились к делу — в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, семью поставят на профилактический учет.

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Екатеринбургского школьника, которого пьяный отчим заставил съесть восемь сигарет, выписали из больницы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе скорой медицинской помощи. «Скорая доставила мальчика в одно из медицинских учреждений. Сегодня [26 апреля] его уже выписали с выздоровлением», — пояснили в СМП. Инцидент произошел 24 апреля. Отчим во время застолья заставил 11-летнего пасынка съесть сигареты в наказание за курение. Мальчик сбежал из дома к родственнице за помощью, откуда его госпитализировали, диагностировав отравление. Силовики также подключились к делу — в отношении родителей ребенка будут составлены административные протоколы, семью поставят на профилактический учет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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