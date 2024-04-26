26 апреля 2024

Спрос на грузоперевозки между Китаем и Челябинском возрос в 15 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнерный терминал, контейнерный склад
За последний год количество объявлений от предлагающих доставку грузов между Челябинском и Китаем увеличилось в 28 раз Фото:

Международные грузоперевозки между Челябинском и Китаем по объему за три последних года показали рекордный рост в 1385%. Причиной стало очевидное увеличение товарооборота между Россией и КНР. К такому выводу пришли эксперты «Авито.Услуг».

«Наибольший интерес к грузоперевозкам между Челябинском и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве», — прокомментировали в пресс-службе «Авито».

Эксперты сервиса также отмечают, что значительно увеличился интерес бизнеса и к доставке грузов между Челябинском и Турцией. За три год спрос вырос в три раза. Новым логистическим хабом стала Армения, на этом направлении за аналогичный период рост составил 471%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. Среди других наиболее востребованных услуг у челябинцев — ремонт телефонов и обучение вождению.

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Международные грузоперевозки между Челябинском и Китаем по объему за три последних года показали рекордный рост в 1385%. Причиной стало очевидное увеличение товарооборота между Россией и КНР. К такому выводу пришли эксперты «Авито.Услуг». «Наибольший интерес к грузоперевозкам между Челябинском и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве», — прокомментировали в пресс-службе «Авито». Эксперты сервиса также отмечают, что значительно увеличился интерес бизнеса и к доставке грузов между Челябинском и Турцией. За три год спрос вырос в три раза. Новым логистическим хабом стала Армения, на этом направлении за аналогичный период рост составил 471%. Ранее URA.RU рассказало, что в Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. Среди других наиболее востребованных услуг у челябинцев — ремонт телефонов и обучение вождению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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