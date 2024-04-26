Спрос на грузоперевозки между Китаем и Челябинском возрос в 15 раз

За последний год количество объявлений от предлагающих доставку грузов между Челябинском и Китаем увеличилось в 28 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Международные грузоперевозки между Челябинском и Китаем по объему за три последних года показали рекордный рост в 1385%. Причиной стало очевидное увеличение товарооборота между Россией и КНР. К такому выводу пришли эксперты «Авито.Услуг».

«Наибольший интерес к грузоперевозкам между Челябинском и Китаем за год был зафиксирован не на Дальнем Востоке (19% от общего спроса), как можно было бы ожидать, а в Краснодаре и в Москве», — прокомментировали в пресс-службе «Авито».

Эксперты сервиса также отмечают, что значительно увеличился интерес бизнеса и к доставке грузов между Челябинском и Турцией. За три год спрос вырос в три раза. Новым логистическим хабом стала Армения, на этом направлении за аналогичный период рост составил 471%.

Ранее URA.RU рассказало, что в Челябинске в первом квартале 2024 года самой популярной услугой стали грузоперевозки между городами. Среди других наиболее востребованных услуг у челябинцев — ремонт телефонов и обучение вождению.