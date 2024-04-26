Уровень воды в реке Ишим поднялся на 16 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Арбатское составляет 1191 сантиметр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Уровень воды в реках Тюменской области продолжает прибывать. На 26 апреля 22:00 в реке Ишим в Абатском вырос за день на 16 сантиметров. Он составляет 1191 сантиметр. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«Село Арбатское, река Ишим. По данным гидропоста, на 22:00 26 апреля уровень воды составил 1191 сантиметр», — рассказали в гидрометеоцентре. С 08:00 до 22:00 вода прибыла на 16 сантиметров.

В районе Ильинке уровень реки повысился за это время на три сантиметров. Сейчас она составляет 855. А в Ишиме увеличилась на один сантиметр и стала 1024 сантиметров.

Сообщалось, что вода в реке Ишим возле села Абатское поднялась до 1186 сантиметров к 18:00. В этом районе был зафиксирован рекордный уровень. Жители затопленного города и районов уже получают первые выплаты из бюджета в качестве компенсации за причиненный паводком ущерб. URA.RU сообщает о самой последней информации по паводкам в трансляции.