26 апреля 2024

Глава Гагаузии Гуцул пропала после своего возвращения из РФ в Молдавию

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Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул на пресс-конференции в ТАСС. Москва, гуцул евгения
Евгения Гуцул не выходит на связь с близкими Фото:

По прибытии в Молдавию главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли отправить на дополнительный досмотр, сообщил ее супруг Артем Гуцул. Связи с ней у него нет.

«Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал агентству, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр. Но у него нет связи с ней, и он не может утверждать это с уверенностью», — передает РИА Новости.

Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Она была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока «Победа-Виктория». Евгения Гуцул не исключала возможности своего задержания по возвращении в Кишинев из Москвы.

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По прибытии в Молдавию главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли отправить на дополнительный досмотр, сообщил ее супруг Артем Гуцул. Связи с ней у него нет. «Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал агентству, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр. Но у него нет связи с ней, и он не может утверждать это с уверенностью», — передает РИА Новости. Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Она была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока «Победа-Виктория». Евгения Гуцул не исключала возможности своего задержания по возвращении в Кишинев из Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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