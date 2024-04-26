Глава Гагаузии Гуцул пропала после своего возвращения из РФ в Молдавию

26 апреля 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

Евгения Гуцул не выходит на связь с близкими Фото: Владимир Андреев © URA.RU По прибытии в Молдавию главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли отправить на дополнительный досмотр, сообщил ее супруг Артем Гуцул. Связи с ней у него нет. «Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал агентству, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр. Но у него нет связи с ней, и он не может утверждать это с уверенностью», — передает РИА Новости. Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Она была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока «Победа-Виктория». Евгения Гуцул не исключала возможности своего задержания по возвращении в Кишинев из Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По прибытии в Молдавию главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул могли отправить на дополнительный досмотр, сообщил ее супруг Артем Гуцул. Связи с ней у него нет. «Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал агентству, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр. Но у него нет связи с ней, и он не может утверждать это с уверенностью», — передает РИА Новости. Евгения Гуцул находилась с рабочим визитом в России, где приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС. Она была избрана исполнительным секретарем национального совета нового блока «Победа-Виктория». Евгения Гуцул не исключала возможности своего задержания по возвращении в Кишинев из Москвы.