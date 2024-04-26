26 апреля 2024

В РФ готовят законопроект о запрете организации обращения криптовалют

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Исключения для работы с криптовалютами оставят для ЦБ Фото:

Депутаты Государственной Думы РФ предложили внести поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют, предусматривающие запрет на их обращение в стране с 1 сентября текущего года. Это следует из соответствующего законопроекта.

Изменения в законопроект предусматривают возможность обращения криптовалют в России лишь в рамках тестовых проектов Центрального банка. Предлагается запретить организацию обращения криптовалюты в России с 1 сентября, за исключением экспериментов Центробанка, — указано в сообщении о поправках.

Законопроект о регулировании майнинга криптовалют был принят Госдумой в первом чтении 19 апреля и получил новые поправки 26 апреля. Начальная версия документа была представлена в Госдуму еще 17 ноября 2022 года, и с тех пор проект неоднократно корректировался комитетом по финансовому рынку.

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Депутаты Государственной Думы РФ предложили внести поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют, предусматривающие запрет на их обращение в стране с 1 сентября текущего года. Это следует из соответствующего законопроекта. Изменения в законопроект предусматривают возможность обращения криптовалют в России лишь в рамках тестовых проектов Центрального банка. Предлагается запретить организацию обращения криптовалюты в России с 1 сентября, за исключением экспериментов Центробанка, — указано в сообщении о поправках. Законопроект о регулировании майнинга криптовалют был принят Госдумой в первом чтении 19 апреля и получил новые поправки 26 апреля. Начальная версия документа была представлена в Госдуму еще 17 ноября 2022 года, и с тех пор проект неоднократно корректировался комитетом по финансовому рынку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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