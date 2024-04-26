В РФ готовят законопроект о запрете организации обращения криптовалют

Депутаты Государственной Думы РФ предложили внести поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют, предусматривающие запрет на их обращение в стране с 1 сентября текущего года. Это следует из соответствующего законопроекта.
Изменения в законопроект предусматривают возможность обращения криптовалют в России лишь в рамках тестовых проектов Центрального банка. Предлагается запретить организацию обращения криптовалюты в России с 1 сентября, за исключением экспериментов Центробанка, —
Законопроект о регулировании майнинга криптовалют был принят Госдумой в первом чтении 19 апреля и получил новые поправки 26 апреля. Начальная версия документа была представлена в Госдуму еще 17 ноября 2022 года, и с тех пор проект неоднократно корректировался комитетом по финансовому рынку.
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