26 апреля 2024

Канада впервые выделит Украине деньги на производство БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Сумма транша составит несколько миллионов долларов Фото:
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Министр национальной обороны Канады Уильям объявил о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников. В рамках поддержки будет предоставлено 3 миллиона канадских долларов, что составляет примерно 2,1 миллиона американских долларов.

«Это первый случай, когда Канада вносит прямой вклад в производство военных беспилотников на Украине. Это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства Канады.

Кроме того, Канада предоставит еще 13 миллионов канадских долларов (около 9,5 миллионов американских долларов) на закупку боеприпасов для Украины. Эти средства будут направлены в рамках чешской инициативы. Ранее Канада также обещала Украине поставить 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70, общий пакет помощи оценивается в 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов американских долларов).

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Министр национальной обороны Канады Уильям объявил о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников. В рамках поддержки будет предоставлено 3 миллиона канадских долларов, что составляет примерно 2,1 миллиона американских долларов. «Это первый случай, когда Канада вносит прямой вклад в производство военных беспилотников на Украине. Это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства Канады. Кроме того, Канада предоставит еще 13 миллионов канадских долларов (около 9,5 миллионов американских долларов) на закупку боеприпасов для Украины. Эти средства будут направлены в рамках чешской инициативы. Ранее Канада также обещала Украине поставить 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70, общий пакет помощи оценивается в 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов американских долларов).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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