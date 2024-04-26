Канада впервые выделит Украине деньги на производство БПЛА

27 апреля 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Сумма транша составит несколько миллионов долларов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр национальной обороны Канады Уильям объявил о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников. В рамках поддержки будет предоставлено 3 миллиона канадских долларов, что составляет примерно 2,1 миллиона американских долларов. «Это первый случай, когда Канада вносит прямой вклад в производство военных беспилотников на Украине. Это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства Канады. Кроме того, Канада предоставит еще 13 миллионов канадских долларов (около 9,5 миллионов американских долларов) на закупку боеприпасов для Украины. Эти средства будут направлены в рамках чешской инициативы. Ранее Канада также обещала Украине поставить 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70, общий пакет помощи оценивается в 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов американских долларов). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр национальной обороны Канады Уильям объявил о выделении Украине финансовой помощи на производство военных беспилотников. В рамках поддержки будет предоставлено 3 миллиона канадских долларов, что составляет примерно 2,1 миллиона американских долларов. «Это первый случай, когда Канада вносит прямой вклад в производство военных беспилотников на Украине. Это пожертвование будет сделано в сотрудничестве с Великобританией», — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства Канады. Кроме того, Канада предоставит еще 13 миллионов канадских долларов (около 9,5 миллионов американских долларов) на закупку боеприпасов для Украины. Эти средства будут направлены в рамках чешской инициативы. Ранее Канада также обещала Украине поставить 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70, общий пакет помощи оценивается в 95 миллионов канадских долларов (70 миллионов американских долларов).