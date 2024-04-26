CB: полиция Бразилии проверит информацию о бомбе в посольстве РФ

27 апреля 2024 в 03:45 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет информацию о бомбе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полиция Бразилии приняла меры безопасности в связи с угрозой взрыва в здании посольства РФ в столице страны. Об этом сообщает местная газета Correo Brasiliense. «Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — сообщает издание. Помимо полиции, на место происшествия выехали и подразделения пожарной службы. Полиция направилась к зданию после того, как в посольство поступил звонок от неизвестного лица с информацией о возможном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проводят все необходимые проверки для обеспечения безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция Бразилии приняла меры безопасности в связи с угрозой взрыва в здании посольства РФ в столице страны. Об этом сообщает местная газета Correo Brasiliense. «Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — сообщает издание. Помимо полиции, на место происшествия выехали и подразделения пожарной службы. Полиция направилась к зданию после того, как в посольство поступил звонок от неизвестного лица с информацией о возможном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проводят все необходимые проверки для обеспечения безопасности.