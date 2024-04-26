26 апреля 2024

CB: полиция Бразилии проверит информацию о бомбе в посольстве РФ

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Полиция проверяет информацию о бомбе Фото:

Полиция Бразилии приняла меры безопасности в связи с угрозой взрыва в здании посольства РФ в столице страны. Об этом сообщает местная газета Correo Brasiliense.

«Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — сообщает издание. Помимо полиции, на место происшествия выехали и подразделения пожарной службы.

Полиция направилась к зданию после того, как в посольство поступил звонок от неизвестного лица с информацией о возможном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проводят все необходимые проверки для обеспечения безопасности.

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Полиция Бразилии приняла меры безопасности в связи с угрозой взрыва в здании посольства РФ в столице страны. Об этом сообщает местная газета Correo Brasiliense. «Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — сообщает издание. Помимо полиции, на место происшествия выехали и подразделения пожарной службы. Полиция направилась к зданию после того, как в посольство поступил звонок от неизвестного лица с информацией о возможном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проводят все необходимые проверки для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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