CB: полиция Бразилии проверит информацию о бомбе в посольстве РФ

Полиция Бразилии приняла меры безопасности в связи с угрозой взрыва в здании посольства РФ в столице страны. Об этом сообщает местная газета Correo Brasiliense.
«Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — сообщает издание. Помимо полиции, на место происшествия выехали и подразделения пожарной службы.
Полиция направилась к зданию после того, как в посольство поступил звонок от неизвестного лица с информацией о возможном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проводят все необходимые проверки для обеспечения безопасности.
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