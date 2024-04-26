Россиянам хотят разрешить использовать маткапитал на жилье сразу после рождения ребенка

Использовать маткапитал на покупку жилья, не дожидаясь трех лет, предложила ЛДПР

27 апреля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуме 28 апреля Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал на покупку квартиры или дома сразу после рождения ребенка, а не спустя три года, как сегодня того требует закон. С инициативой отменить это условие выступила партия ЛДПР. «Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств маткапитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — пишет «Парламентская газета». Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. Его авторы подчеркивают: ожидание трех лет влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству. Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал на покупку квартиры или дома сразу после рождения ребенка, а не спустя три года, как сегодня того требует закон. С инициативой отменить это условие выступила партия ЛДПР. «Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств маткапитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — пишет «Парламентская газета». Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. Его авторы подчеркивают: ожидание трех лет влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству. Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.