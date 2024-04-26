26 апреля 2024

Россиянам хотят разрешить использовать маткапитал на жилье сразу после рождения ребенка

Использовать маткапитал на покупку жилья, не дожидаясь трех лет, предложила ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Материнский капитал. Екатеринбург, сертификат, свидетельство о рождении, материнский капитал
Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуме 28 апреля Фото:

В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал на покупку квартиры или дома сразу после рождения ребенка, а не спустя три года, как сегодня того требует закон. С инициативой отменить это условие выступила партия ЛДПР.

«Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств маткапитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — пишет «Парламентская газета».

Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. Его авторы подчеркивают: ожидание трех лет влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.

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В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал на покупку квартиры или дома сразу после рождения ребенка, а не спустя три года, как сегодня того требует закон. С инициативой отменить это условие выступила партия ЛДПР. «Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств маткапитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — пишет «Парламентская газета». Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. Его авторы подчеркивают: ожидание трех лет влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству. Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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