Россиянам хотят разрешить использовать маткапитал на жилье сразу после рождения ребенка

В Госдуме предлагают разрешить использовать материнский капитал на покупку квартиры или дома сразу после рождения ребенка, а не спустя три года, как сегодня того требует закон. С инициативой отменить это условие выступила партия ЛДПР.
«Депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили дать возможность купить новую квартиру с привлечением маткапитала сразу после пополнения в семье. Эту идею парламентарии изложили в проекте закона. По их мнению, нужно распространить «возможность реализации права на использование средств маткапитала в любое время со дня рождения на улучшение жилищных условий любыми способами», — пишет «Парламентская газета».
Законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 28 апреля. Его авторы подчеркивают: ожидание трех лет влечет за собой невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если это не требует кредитов, что формирует негативный социальный эффект в отношении к государству.
Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность выдачи остатков маткапитала на руки. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.
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