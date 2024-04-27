ВСУ атаковали Краснодарский край

Губернатор Кондратьев: ВСУ атаковали Краснодарский край десятью беспилотниками
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ атаковали регион с помощью дронов Фото:

ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что все дроны удалось обезвредить.

«Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ВСУ целились в НПЗ и инфраструктурные объекты. Все беспилотники удалось обезвредить.

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ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что все дроны удалось обезвредить. «Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ВСУ целились в НПЗ и инфраструктурные объекты. Все беспилотники удалось обезвредить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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