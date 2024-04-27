ВСУ атаковали Краснодарский край

Губернатор Кондратьев: ВСУ атаковали Краснодарский край десятью беспилотниками

27 апреля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали регион с помощью дронов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что все дроны удалось обезвредить. «Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ВСУ целились в НПЗ и инфраструктурные объекты. Все беспилотники удалось обезвредить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Краснодарский край с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он объяснил, что все дроны удалось обезвредить. «Сегодня ночью киевский режим предпринял попытку масштабной террористической атаки на объекты в Краснодарском крае с помощью беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Кондратьев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что ВСУ целились в НПЗ и инфраструктурные объекты. Все беспилотники удалось обезвредить.