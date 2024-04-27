Помощь детям с редкими болезнями и отмена комиссии в банках: как изменится жизнь россиян в мае

В России летчикам и шахтерам пересчитают пенсии с 1 мая

27 апреля 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

С начала мая начнет действовать множество социальных законов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начало мая в 2024 году предполагает нововведения в законодательстве России. Так, с начала месяца банкам запретят брать комиссию за переводы между своими счетами. Кроме того, дети с редкими заболеваниями смогут быстрее получать лекарства. О том, как изменится жизнь россиян в мае — в материале URA.RU. Отмена комиссий за онлайн-переводы между счетами С 1 мая банки не будут взимать комиссию за переводы между счетами физических лиц в различных кредитных организациях. Однако сумма перевода в таком случае не должна превышать 30 миллионов рублей в месяц. Также нововведение не будет распространяться на случаи, когда клиент приходит в банк лично, передает «Парламентская газета». Быстрое получение лекарств для детей с орфанными заболеваниями Правительство РФ упростило процедуру получения лекарств для детей с редкими заболеваниями, сократив сроки предоставления необходимых препаратов. Получение лекарственных средств сократится до шести рабочих дней. Ранее нуждающиеся были вынуждены ждать лекарств 24 дня. Обязательная маркировка икры С начала мая вводится обязательная маркировка красной и черной икры. Производители и распространители икры должны будут применять специальные идентификационные средства на упаковке продукции и вносить соответствующие данные в систему мониторинга «Честный ЗНАК». Коды для маркировки будут предоставляться на платной основе. Повышение выплат пенсионерам и инвалидам С мая 2024 года пожилые люди, которые отпраздновали свой 80-летний юбилей в апреле, а также лица, получившие статус инвалида I группы, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии. Увеличение составит 100% от фиксированной выплаты, которая в 2024 году составляет 8134 рубля и 88 копейки. Перерасчет надбавок к пенсии для летчиков и шахтеров Члены летных экипажей и работники угольной промышленности могут ожидать перерасчет ежемесячных надбавок к пенсии. Это связано с особенностями их труда. Размер надбавки корректируется четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Целевое обучение через портал «Работа России» Студенты, получающие образование по целевому обучению, смогут использовать портал «Работа России» для поиска программ и работодателей. Закон вводит обязательства для сторон: материальную поддержку от заказчика и обязательства студента работать по специальности после окончания обучения не менее трех лет. Новые правила охраны гостайны Будут введены новые правила контроля за защитой государственной тайны. В сохранении гостайны задействованы ФСБ, СВР, ФСТЭК и Минобороны РФ. Для проведения соответствующих проверок будут создаваться комиссии. В них будут включены от двух и более человек, имеющие доступ к государственной тайне. Постановление правительства вступит в силу 1 мая, а с 3 мая начнут действовать новые правила. Изменение акцизов на алкогольную продукцию С 1 мая 2024 года устанавливается новая ставка акциза на игристые вина в размере 119 рублей за литр. В последующие годы ставка будет повышаться: в 2025 году — до 124 рублей, а в 2026 году — до 129 рублей за литр. Для ликерных вин в 2024 году ставка акциза составит 141 рубль за литр. В 2025 году — 147 рублей, а в 2026 году — 153 рубля. Защита коммунальных должников от коллекторов Закон расширит список лиц, которые не смогут продавать долги по ЖКХ коллекторам. Это позволит защитить должников. Теперь, если такое произойдет — сделка будет считаться недействительной, а долг аннулируется. Штрафы за неправильное обращение с навозом С 3 мая начнут действовать штрафные санкции за нарушение правил хранения и обработки навоза и помета. В случае нарушения должностные лица рискуют получить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, ИП — от 60 до 70 тысяч, юрлица — от 350 до 450 тысяч. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сохраняется возможность приостановления деятельности на 90 суток. Оплата доследственных проверок осужденными Осужденные будут обязаны оплачивать расходы, связанные с проверкой сообщений о преступлениях. Закон вступит в силу с 15 мая. Геномная регистрация родственников пропавших без вести Близкие родственники пропавших без вести обязаны будут проходить геномную регистрацию для ускорения поиска пропавших. Храниться геномная информация будет до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет. Ускорение приватизации разрушенных причалов Новый закон позволяет ускорить процесс приватизации разрушенных объектов речного порта при условии их восстановления новым владельцем. Однако данные объекты нельзя будет перепрофилировать. Правила вступят в силу с 26 мая. Передача имущества ТОСЭР без торгов С 27 мая управляющие компании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) смогут передавать имущество резидентам без проведения торгов. УК будет управлять таким имуществом на условиях, которые установит правительство РФ. Упрощение подачи уведомлений о ведении бизнеса Создание единого реестра уведомлений облегчит предпринимателям процедуру информирования органов о своей деятельности. Согласно закону, который начнет действовать с 31 мая, бизнесменам больше не нужно будет подавать заявления об изменении расположения организации или места жительства ИП. Эти данные будут размещаться в реестр автоматически. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начало мая в 2024 году предполагает нововведения в законодательстве России. Так, с начала месяца банкам запретят брать комиссию за переводы между своими счетами. Кроме того, дети с редкими заболеваниями смогут быстрее получать лекарства. О том, как изменится жизнь россиян в мае — в материале URA.RU. С 1 мая банки не будут взимать комиссию за переводы между счетами физических лиц в различных кредитных организациях. Однако сумма перевода в таком случае не должна превышать 30 миллионов рублей в месяц. Также нововведение не будет распространяться на случаи, когда клиент приходит в банк лично, передает «Парламентская газета». Правительство РФ упростило процедуру получения лекарств для детей с редкими заболеваниями, сократив сроки предоставления необходимых препаратов. Получение лекарственных средств сократится до шести рабочих дней. Ранее нуждающиеся были вынуждены ждать лекарств 24 дня. С начала мая вводится обязательная маркировка красной и черной икры. Производители и распространители икры должны будут применять специальные идентификационные средства на упаковке продукции и вносить соответствующие данные в систему мониторинга «Честный ЗНАК». Коды для маркировки будут предоставляться на платной основе. С мая 2024 года пожилые люди, которые отпраздновали свой 80-летний юбилей в апреле, а также лица, получившие статус инвалида I группы, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии. Увеличение составит 100% от фиксированной выплаты, которая в 2024 году составляет 8134 рубля и 88 копейки. Члены летных экипажей и работники угольной промышленности могут ожидать перерасчет ежемесячных надбавок к пенсии. Это связано с особенностями их труда. Размер надбавки корректируется четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Студенты, получающие образование по целевому обучению, смогут использовать портал «Работа России» для поиска программ и работодателей. Закон вводит обязательства для сторон: материальную поддержку от заказчика и обязательства студента работать по специальности после окончания обучения не менее трех лет. Будут введены новые правила контроля за защитой государственной тайны. В сохранении гостайны задействованы ФСБ, СВР, ФСТЭК и Минобороны РФ. Для проведения соответствующих проверок будут создаваться комиссии. В них будут включены от двух и более человек, имеющие доступ к государственной тайне. Постановление правительства вступит в силу 1 мая, а с 3 мая начнут действовать новые правила. С 1 мая 2024 года устанавливается новая ставка акциза на игристые вина в размере 119 рублей за литр. В последующие годы ставка будет повышаться: в 2025 году — до 124 рублей, а в 2026 году — до 129 рублей за литр. Для ликерных вин в 2024 году ставка акциза составит 141 рубль за литр. В 2025 году — 147 рублей, а в 2026 году — 153 рубля. Закон расширит список лиц, которые не смогут продавать долги по ЖКХ коллекторам. Это позволит защитить должников. Теперь, если такое произойдет — сделка будет считаться недействительной, а долг аннулируется. С 3 мая начнут действовать штрафные санкции за нарушение правил хранения и обработки навоза и помета. В случае нарушения должностные лица рискуют получить штраф от 40 до 50 тысяч рублей, ИП — от 60 до 70 тысяч, юрлица — от 350 до 450 тысяч. Кроме того, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сохраняется возможность приостановления деятельности на 90 суток. Осужденные будут обязаны оплачивать расходы, связанные с проверкой сообщений о преступлениях. Закон вступит в силу с 15 мая. Близкие родственники пропавших без вести обязаны будут проходить геномную регистрацию для ускорения поиска пропавших. Храниться геномная информация будет до установления местонахождения пропавшего, но не более 70 лет. Новый закон позволяет ускорить процесс приватизации разрушенных объектов речного порта при условии их восстановления новым владельцем. Однако данные объекты нельзя будет перепрофилировать. Правила вступят в силу с 26 мая. С 27 мая управляющие компании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) смогут передавать имущество резидентам без проведения торгов. УК будет управлять таким имуществом на условиях, которые установит правительство РФ. Создание единого реестра уведомлений облегчит предпринимателям процедуру информирования органов о своей деятельности. Согласно закону, который начнет действовать с 31 мая, бизнесменам больше не нужно будет подавать заявления об изменении расположения организации или места жительства ИП. Эти данные будут размещаться в реестр автоматически.