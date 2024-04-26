Уровень в курганском Тоболе остановился после долгого спада

Уровень воды в Тоболе составил за сутки 886 сантиметров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в курганской реке Тобол после долгого спада вновь остановился. По данным на 27 апреля, показатель за сутки достиг 886 сантиметров. Об этом сообщается на сайте с интерактивной картой «Паводок 2024».

«По данным на 10:00 27 апреля, уровень воды в Тоболе составил 886 сантиметров. Прирост за два часа: ноль сантиметров», — указано на сайте.

За сутки показатель уровня воды опустился на 21 сантиметр. Утром 26 апреля специалисты сообщили, что уровень воды достиг 907 сантиметров. Показатель к концу дня постепенно опускался, пока не достиг 886 сантиметров.

В Курганской области происходит масштабное наводнение, которое стало рекордным за последние 77 лет. В некоторых местах уровень рек превысил 11 метров. С 14 апреля уровень воды в реке Тобол начал стремительный рост. В последние дни показатель начали падать. Уровень в Тоболе уже опустился ниже десяти метров. Подробности по уровню воды — в онлайн-трансляции URA.RU.