В тюменском селе у федеральной трассы объявили экстренную эвакуацию

Глава села Абатское (Тюменская область) Игорь Васильев объявил экстренную эвакуацию из-за паводка. Об этом сообщили в инфоцентре правительства по региону.
«Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Игорь Васильев в обращении к жителям.
В обращении говорится о необходимости собрать вещи, выключить свет и газ. Жители могут либо прийти в пункт сбора, откуда их отвезут в ПВР, либо отправиться туда самостоятельно.
Уровень воды в реке Ишим в Абатском продолжает пребывать. Глава района Игорь Васильев ранее уже высказывался о необходимости эвакуации.
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Глава села Абатское (Тюменская область) Игорь Васильев объявил экстренную эвакуацию из-за паводка. Об этом сообщили в инфоцентре правительства по региону. «Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Игорь Васильев в обращении к жителям. В обращении говорится о необходимости собрать вещи, выключить свет и газ. Жители могут либо прийти в пункт сбора, откуда их отвезут в ПВР, либо отправиться туда самостоятельно. Уровень воды в реке Ишим в Абатском продолжает пребывать. Глава района Игорь Васильев ранее уже высказывался о необходимости эвакуации.