В тюменском селе у федеральной трассы объявили экстренную эвакуацию

Глава села Абатское Васильев объявил эвакуацию из-за паводка в Тюменской области

27 апреля 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

Жителям села Абатское придется покинуть свои дома из-за эвакуации, отметил Игорь Васильев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Глава села Абатское (Тюменская область) Игорь Васильев объявил экстренную эвакуацию из-за паводка. Об этом сообщили в инфоцентре правительства по региону. «Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Игорь Васильев в обращении к жителям. В обращении говорится о необходимости собрать вещи, выключить свет и газ. Жители могут либо прийти в пункт сбора, откуда их отвезут в ПВР, либо отправиться туда самостоятельно. Уровень воды в реке Ишим в Абатском продолжает пребывать. Глава района Игорь Васильев ранее уже высказывался о необходимости эвакуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава села Абатское (Тюменская область) Игорь Васильев объявил экстренную эвакуацию из-за паводка. Об этом сообщили в инфоцентре правительства по региону. «Настал момент, когда я должен сообщить об экстренной эвакуации жителей села Абатское. Возникла реальная опасность затопления улиц нашего села», — сказал Игорь Васильев в обращении к жителям. В обращении говорится о необходимости собрать вещи, выключить свет и газ. Жители могут либо прийти в пункт сбора, откуда их отвезут в ПВР, либо отправиться туда самостоятельно. Уровень воды в реке Ишим в Абатском продолжает пребывать. Глава района Игорь Васильев ранее уже высказывался о необходимости эвакуации.