26 апреля 2024

Следственный комитет сделал заявление из-за поножовщины в ХМАО

В ХМАО на юношу, который зарезал мужчину, возбудили дело по статье «убийство»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства в Нижневартовске Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство» в отношении подростка, который зарезал мужчину в Нижневартовске. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации источника агентства, 24-летний пострадавший был доставлен в медучреждение в агональном состоянии, без пульса и давления и с множественными ножевыми ранениями. «Умер в приемном отделении. Нанес раны молодой несовершеннолетний юноша», — сообщил URA.RU источник. Агентство запросило комментарий в следственном комитете, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. 16-летний юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство» в отношении подростка, который зарезал мужчину в Нижневартовске. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщает пресс-служба ведомства. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — сообщает пресс-служба ведомства. По информации источника агентства, 24-летний пострадавший был доставлен в медучреждение в агональном состоянии, без пульса и давления и с множественными ножевыми ранениями. «Умер в приемном отделении. Нанес раны молодой несовершеннолетний юноша», — сообщил URA.RU источник. Агентство запросило комментарий в следственном комитете, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО подросток напал с ножом на мужчину в супермаркете. 16-летний юноша нанес ножевое ранение пострадавшему из-за того, что тот якобы приставал к его подруге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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