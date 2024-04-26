Бывший замруководителя СУ СК устроился работать в курганский облсуд
Экс-заместитель курганского следственного управления Максим Козлачков перешел на работу в областной суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«На должность руководителя аппарата — администратора Курганского областного суда назначен Козлачков Максим Николаевич», — говорится в telegram-канале организации. Нового администратора 27 апреля представил председатель облсуда Андрей Роот.
Ранее URA.Ru сообщало, что Козлачков уволился из следственного управления по Курганской области. В руководстве следственного органа он проработал более 15 лет.
В курганском облсуде представили нового администратора Максима Козлачкова
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