26 апреля 2024

Бывший заместитель курганского СУ СК Козлачков перешел на работу в суд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по оплате труда Курган, козлачков максим
Бывший замруководителя СУ СК устроился работать в курганский облсуд Фото:

Экс-заместитель курганского следственного управления Максим Козлачков перешел на работу в областной суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«На должность руководителя аппарата — администратора Курганского областного суда назначен Козлачков Максим Николаевич», — говорится в telegram-канале организации. Нового администратора 27 апреля представил председатель облсуда Андрей Роот.

Ранее URA.Ru сообщало, что Козлачков уволился из следственного управления по Курганской области. В руководстве следственного органа он проработал более 15 лет.

В курганском облсуде представили нового администратора Максима Козлачкова
В курганском облсуде представили нового администратора Максима Козлачкова

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-заместитель курганского следственного управления Максим Козлачков перешел на работу в областной суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «На должность руководителя аппарата — администратора Курганского областного суда назначен Козлачков Максим Николаевич», — говорится в telegram-канале организации. Нового администратора 27 апреля представил председатель облсуда Андрей Роот. Ранее URA.Ru сообщало, что Козлачков уволился из следственного управления по Курганской области. В руководстве следственного органа он проработал более 15 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...