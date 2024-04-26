Бывший заместитель курганского СУ СК Козлачков перешел на работу в суд. Фото

27 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Бывший замруководителя СУ СК устроился работать в курганский облсуд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Экс-заместитель курганского следственного управления Максим Козлачков перешел на работу в областной суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «На должность руководителя аппарата — администратора Курганского областного суда назначен Козлачков Максим Николаевич», — говорится в telegram-канале организации. Нового администратора 27 апреля представил председатель облсуда Андрей Роот. Ранее URA.Ru сообщало, что Козлачков уволился из следственного управления по Курганской области. В руководстве следственного органа он проработал более 15 лет. В курганском облсуде представили нового администратора Максима Козлачкова TG Правосудие в Зауралье . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-заместитель курганского следственного управления Максим Козлачков перешел на работу в областной суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «На должность руководителя аппарата — администратора Курганского областного суда назначен Козлачков Максим Николаевич», — говорится в telegram-канале организации. Нового администратора 27 апреля представил председатель облсуда Андрей Роот. Ранее URA.Ru сообщало, что Козлачков уволился из следственного управления по Курганской области. В руководстве следственного органа он проработал более 15 лет.