СМИ США не поверили в версию Байдена, что в смерти Навального* виноват Путин

Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы.
«По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США.
Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине.
*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США. Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов