СМИ США не поверили в версию Байдена, что в смерти Навального* виноват Путин

WSJ: Путин не приказывал убивать Навального*

27 апреля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявлял об ухудшении отношений с РФ из-за смерти Алексея Навального* Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США. Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США. Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов