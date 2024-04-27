СМИ США не поверили в версию Байдена, что в смерти Навального* виноват Путин

WSJ: Путин не приказывал убивать Навального*
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден заявлял об ухудшении отношений с РФ из-за смерти Алексея Навального* Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США.

Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Американские СМИ не поверили словам президента США Джо Байдена о том, что российский лидер Владимир Путин якобы виновен в смерти Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов). Президент РФ не приказывал убивать Навального. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ЦРУ и другие спецслужбы. «По словам людей, знакомых с этим вопросом, американские спецслужбы установили, что Путин не отдавал приказ об убийстве Навального», — говорится в материале. Уточняется, что такой вывод сделали в ЦРУ и других разведывательных службах США. Навальный умер в колонии 16 февраля. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Несмотря на это Байден заявил, что в кончине блогера виноват российский лидер. Кроме того, он заявил, что смерть Навального повлечет ухудшение отношений РФ с другими странами, пишет «Национальная служба новостей». Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что это событие является поводом для того, чтобы альянс вступил в конфликт на Украине. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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