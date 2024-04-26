Компенсацию по паводку выплатят сотням курганцев, которым отказала комиссия

Власти дадут выплаты курганцам, чьи дома не попали в критерии подтопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Курганские власти намерены выплатить компенсации жителям более 400 домов, которые не полностью соответствуют критериям подтопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Вадима Шумкова.

«Муниципальные оценочные комиссии семи муниципальных округов, включая город Курган, уже дают данные по более чем 400 домам, которые соответствуют не всем критериям подтопления согласно действующим нормативным документам. Как и говорил, разница воды в несколько сантиметров, определенная нормативом, не должна являться причиной свары и раздоров», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что в этих домах проживают более 700 жителей региона. В посте указано, что они получат единовременные выплаты. Поручение о скорейшем осуществлении выплат было дано губернатором Шумков.

В Курганской области продолжается период паводка. В большинстве округов вода прошла свой пик и начала идти на убыль. По последним данным, небольшой рост воды фиксируется в Белозерском и Катайском округах. Со снижением воды курганцы начинают наводить порядок в местах, где прошел паводок — проходит уборка мусора, люди сушат дома, подают заявления на оказание материальной помощи. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.