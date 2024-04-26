Губернатор Моор призвал не экономить на защите федеральной трассы

27 апреля 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Губернатор сказал, что на защите трассы Тюмень — Омск нельзя экономить средства Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402 у села Абатское (Тюменская область). Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Надо бороться за федеральную трассу. Я считаю, здесь даже не вопрос в денежных средствах. Сколько нужно, столько нужно потратить», — сказал Александр Моор во время заседании оперативного штаба по противодействию паводка. В пример, руководитель Тюменской области привел Ишим. Там получилось отстоять город благодаря привлечению достаточного количества средств и людей. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Абатский, расположенном рядом с федеральной трассой Тюмень — Омск объявили экстренную эвакуацию. Глава населенного пункта Игорь Васильев призвал жителей покинуть свои дома и перебраться в безопасную зону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал не экономить ресурсы на защите федеральной трассы Р-402 у села Абатское (Тюменская область). Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Надо бороться за федеральную трассу. Я считаю, здесь даже не вопрос в денежных средствах. Сколько нужно, столько нужно потратить», — сказал Александр Моор во время заседании оперативного штаба по противодействию паводка. В пример, руководитель Тюменской области привел Ишим. Там получилось отстоять город благодаря привлечению достаточного количества средств и людей. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Абатский, расположенном рядом с федеральной трассой Тюмень — Омск объявили экстренную эвакуацию. Глава населенного пункта Игорь Васильев призвал жителей покинуть свои дома и перебраться в безопасную зону.