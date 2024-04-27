Песков прокомментировал материал WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Материал The Wall Street Journal, который доказывает непричастность президента России Владимира Путина к смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), не очень высокого качества. Такого мнения придерживается пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.
«Я видел материал. Я бы не сказал, то это материал высокого качества, который заслуживает внимания. Там пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива», — считает Дмитрий Песков.
Материал вышел утром 27 апреля. В нем журналисты приводят доказательства непричастности Кремля к смерти Навального.
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