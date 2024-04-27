Песков прокомментировал материал WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
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Материал The Wall Street Journal, который доказывает непричастность президента России Владимира Путина к смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), не очень высокого качества. Такого мнения придерживается пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами.

«Я видел материал. Я бы не сказал, то это материал высокого качества, который заслуживает внимания. Там пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива», — считает Дмитрий Песков.

Материал вышел утром 27 апреля. В нем журналисты приводят доказательства непричастности Кремля к смерти Навального.

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Материал The Wall Street Journal, который доказывает непричастность президента России Владимира Путина к смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), не очень высокого качества. Такого мнения придерживается пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в ходе общения с журналистами. «Я видел материал. Я бы не сказал, то это материал высокого качества, который заслуживает внимания. Там пустые рассуждения, видимо, подкинули для субботнего чтива», — считает Дмитрий Песков. Материал вышел утром 27 апреля. В нем журналисты приводят доказательства непричастности Кремля к смерти Навального.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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