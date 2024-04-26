26 апреля 2024

Юлия Гурьянова назначена новым врип главы города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гурьянова. Курган , гурьянова юлия
Юлия Гурьянова (на фото) получила повышение Фото:
новость из сюжета
Смена руководства в мэрии Кургана

Бывший заместитель главы Кургана Юлия Гурьянова назначена руководителем города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с внеочередного заседания городской думы.

«Гурьянова Юлия Ивановна назначена временно исполняющий полномочия главы Кургана. Она сменил Анастасию Аргышеву, которая ушла в отставку по собственному желанию», — сообщает корреспондент.

Юлия Гурьянова, согласно информации с сайта мэрии, занимала должность заместителя главы города Кургана (эту должность она занимает с 2023 года, еще при экс-мэре Ситниковой), а также директор Департамента социальной политики Администрации города Кургана. «В администрацию города Кургана пришла в 2001 году. Работала на разных должностях. С декабря 2017 по ноябрь 2018 года трудилась в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области», — указано на сайте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель главы Кургана Юлия Гурьянова назначена руководителем города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с внеочередного заседания городской думы. «Гурьянова Юлия Ивановна назначена временно исполняющий полномочия главы Кургана. Она сменил Анастасию Аргышеву, которая ушла в отставку по собственному желанию», — сообщает корреспондент. Юлия Гурьянова, согласно информации с сайта мэрии, занимала должность заместителя главы города Кургана (эту должность она занимает с 2023 года, еще при экс-мэре Ситниковой), а также директор Департамента социальной политики Администрации города Кургана. «В администрацию города Кургана пришла в 2001 году. Работала на разных должностях. С декабря 2017 по ноябрь 2018 года трудилась в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области», — указано на сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...