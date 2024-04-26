Юлия Гурьянова назначена новым врип главы города. Видео

27 апреля 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Юлия Гурьянова (на фото) получила повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Бывший заместитель главы Кургана Юлия Гурьянова назначена руководителем города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с внеочередного заседания городской думы. «Гурьянова Юлия Ивановна назначена временно исполняющий полномочия главы Кургана. Она сменил Анастасию Аргышеву, которая ушла в отставку по собственному желанию», — сообщает корреспондент. Юлия Гурьянова, согласно информации с сайта мэрии, занимала должность заместителя главы города Кургана (эту должность она занимает с 2023 года, еще при экс-мэре Ситниковой), а также директор Департамента социальной политики Администрации города Кургана. «В администрацию города Кургана пришла в 2001 году. Работала на разных должностях. С декабря 2017 по ноябрь 2018 года трудилась в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области», — указано на сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель главы Кургана Юлия Гурьянова назначена руководителем города. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с внеочередного заседания городской думы. «Гурьянова Юлия Ивановна назначена временно исполняющий полномочия главы Кургана. Она сменил Анастасию Аргышеву, которая ушла в отставку по собственному желанию», — сообщает корреспондент. Юлия Гурьянова, согласно информации с сайта мэрии, занимала должность заместителя главы города Кургана (эту должность она занимает с 2023 года, еще при экс-мэре Ситниковой), а также директор Департамента социальной политики Администрации города Кургана. «В администрацию города Кургана пришла в 2001 году. Работала на разных должностях. С декабря 2017 по ноябрь 2018 года трудилась в Главном управлении социальной защиты населения Курганской области», — указано на сайте.