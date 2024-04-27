Аналитики назвали, какие квартиры в ХМАО подорожали больше всего

«Авито»: квартиры на вторичном рынке в ХМАО подорожали на 13%

28 апреля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

За год средняя стоимость квадратного метра во «вторичке» выросла на 13% Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего подорожало вторичное жилье. За год средняя стоимость квадратного метра таких квартир выросла на 13%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ХМАО по итогам нынешнего марта составила 5,2 миллиона рублей (+13% за год). В сравнении с прошлым месяцем, февралем, этот показатель не изменился. Усредненная цена одного квадратного метра равна 94,5 тысячи рублей (также +13% за год, за месяц изменений нет)», — приводит статистику руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Цены квартир в новостройках тем не менее по региону остаются выше «вторички». Средняя стоимость на первичном рынке по ХМАО составляет 7,1 миллиона рублей. За год цена в этом сегменте тоже выросла, но лишь на 6,3%. «Квадрат» здесь стоит в среднем 120,3 тысяч рублей (+8,1% за год, +1,7% за месяц)», — уточняет Еремкин. Ранее URA.RU рассказывало, у жителей ХМАО вырос интерес к строительству загородных домов. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Сергея Чабана, тренд, в том числе объясняется доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего подорожало вторичное жилье. За год средняя стоимость квадратного метра таких квартир выросла на 13%, рассказали URA.RU аналитики «Авито Недвижимости». «Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилья в ХМАО по итогам нынешнего марта составила 5,2 миллиона рублей (+13% за год). В сравнении с прошлым месяцем, февралем, этот показатель не изменился. Усредненная цена одного квадратного метра равна 94,5 тысячи рублей (также +13% за год, за месяц изменений нет)», — приводит статистику руководитель направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин. Цены квартир в новостройках тем не менее по региону остаются выше «вторички». Средняя стоимость на первичном рынке по ХМАО составляет 7,1 миллиона рублей. За год цена в этом сегменте тоже выросла, но лишь на 6,3%. «Квадрат» здесь стоит в среднем 120,3 тысяч рублей (+8,1% за год, +1,7% за месяц)», — уточняет Еремкин. Ранее URA.RU рассказывало, у жителей ХМАО вырос интерес к строительству загородных домов. По словам строительного эксперта и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Сергея Чабана, тренд, в том числе объясняется доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.