В Челябинске из-за эстафеты 1 мая изменятся маршруты транспорта

27 апреля 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Транспорт пойдет в объезд проспекта Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 1 мая из-за эстафеты и велогонки изменятся маршруты городского транспорта. Об этом URA.RU сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области. «С 8:30 до 15:00 часов 1 мая будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. Изменятся маршруты автобусов 2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 483; троллейбусов 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19; трамваев 2, 20», — сообщили в учреждении. Автобусы будут объезжать закрытый участок проспекта Ленина по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся. Изменение маршрутов транспорта связано с проведением традиционных первомайских эстафеты и велогонки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 1 мая из-за эстафеты и велогонки изменятся маршруты городского транспорта. Об этом URA.RU сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области. «С 8:30 до 15:00 часов 1 мая будет закрыто движение на проспекте Ленина от Цвиллинга до Лесопарковой. Изменятся маршруты автобусов 2, 4, 14, 15, 22а, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90с, 123, 483; троллейбусов 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19; трамваев 2, 20», — сообщили в учреждении. Автобусы будут объезжать закрытый участок проспекта Ленина по улицам Тимирязева, Сони Кривой и Труда. Маршруты троллейбусов и трамваев также изменятся. Изменение маршрутов транспорта связано с проведением традиционных первомайских эстафеты и велогонки.