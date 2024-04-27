Якушев попросил водителей воздержаться от поездок из Тюмени в Омск

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Алексей Текслер и Владимир Якушев на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, якушев владимир
С такой просьбой Якушев обратился к водителям из-за угрозы подтопления дороги Фото:
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Полномочный представитель президента РФ В УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск из-за угрозы ее подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы полпреда UrFO_INFO.

«Противостояние воде идет круглосуточно. На месте работает большое количество людей и техники, но существует угроза подтопления автодороги. Просим водителей воздержаться от поездок по этому участку и перенести их, если есть такая возможность», — Сказал Якушев.

Представитель президента отметил, что по его поручению в Абатское прибудет руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Также политик в очередной раз обратил внимание местных руководителей на то, что им необходимо постоянно поддерживать контакт с людьми, которые оказались в зоне подтопления.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по паводкам и лесным пожарам. Об этом он рассказал журналистам после общения с ишимцами, пострадавшими от паводка.

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Полномочный представитель президента РФ В УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск из-за угрозы ее подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы полпреда UrFO_INFO. «Противостояние воде идет круглосуточно. На месте работает большое количество людей и техники, но существует угроза подтопления автодороги. Просим водителей воздержаться от поездок по этому участку и перенести их, если есть такая возможность», — Сказал Якушев. Представитель президента отметил, что по его поручению в Абатское прибудет руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Также политик в очередной раз обратил внимание местных руководителей на то, что им необходимо постоянно поддерживать контакт с людьми, которые оказались в зоне подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по паводкам и лесным пожарам. Об этом он рассказал журналистам после общения с ишимцами, пострадавшими от паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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