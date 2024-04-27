Якушев попросил водителей воздержаться от поездок из Тюмени в Омск

27 апреля 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

С такой просьбой Якушев обратился к водителям из-за угрозы подтопления дороги Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Полномочный представитель президента РФ В УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск из-за угрозы ее подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы полпреда UrFO_INFO. «Противостояние воде идет круглосуточно. На месте работает большое количество людей и техники, но существует угроза подтопления автодороги. Просим водителей воздержаться от поездок по этому участку и перенести их, если есть такая возможность», — Сказал Якушев. Представитель президента отметил, что по его поручению в Абатское прибудет руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Также политик в очередной раз обратил внимание местных руководителей на то, что им необходимо постоянно поддерживать контакт с людьми, которые оказались в зоне подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по паводкам и лесным пожарам. Об этом он рассказал журналистам после общения с ишимцами, пострадавшими от паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ В УРФО Владимир Якушев попросил водителей воздержаться от поездок по федеральной трассе Тюмень — Омск из-за угрозы ее подтопления. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы полпреда UrFO_INFO. «Противостояние воде идет круглосуточно. На месте работает большое количество людей и техники, но существует угроза подтопления автодороги. Просим водителей воздержаться от поездок по этому участку и перенести их, если есть такая возможность», — Сказал Якушев. Представитель президента отметил, что по его поручению в Абатское прибудет руководитель ФКУ «Уралуправтодор» Андрей Жуков. Также политик в очередной раз обратил внимание местных руководителей на то, что им необходимо постоянно поддерживать контакт с людьми, которые оказались в зоне подтопления. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Якушев предложил чаще проводить штабные учения по паводкам и лесным пожарам. Об этом он рассказал журналистам после общения с ишимцами, пострадавшими от паводка.