Жительница Нового Уренгоя потеряла миллионы рублей, поверив «руководителю»

Жительница Нового Уренгоя потеряла 2,5 миллиона рублей, поверив мошенникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) лишилась 2,5 миллиона рублей за неделю, переведя их на неизвестный счет по просьбе неизвестного лица, которого она приняла за своего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что на электронную почту, местной жительницы поступали сообщения с электронной почты, схожей с почтой ее руководителя. Следуя инструкции, гражданка в период с 2 по 8 апреля переводила денежные средства на счет, который ей указали неизвестные. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 2 429 150 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Позже ей стало известно, что никаких поручений, тем более по переводу личных средств, руководитель ей не давал. Женщина обратилась в полицию 26 апреля. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы такого не происходило, полиция настоятельно рекомендует проверять подобные просьбы с помощью личных контактов.

Ранее, житель Тарко-Сале перевел мошенникам полмиллиона рублей за лодочный мотор, которого так и не получил. Мошенники действовали под видом продавцов товара.