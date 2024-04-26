Жительница Нового Уренгоя потеряла миллионы рублей, поверив «руководителю»

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) лишилась 2,5 миллиона рублей за неделю, переведя их на неизвестный счет по просьбе неизвестного лица, которого она приняла за своего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.
«В ходе проверки полицейскими установлено, что на электронную почту, местной жительницы поступали сообщения с электронной почты, схожей с почтой ее руководителя. Следуя инструкции, гражданка в период с 2 по 8 апреля переводила денежные средства на счет, который ей указали неизвестные. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 2 429 150 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Позже ей стало известно, что никаких поручений, тем более по переводу личных средств, руководитель ей не давал. Женщина обратилась в полицию 26 апреля. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы такого не происходило, полиция настоятельно рекомендует проверять подобные просьбы с помощью личных контактов.
Ранее, житель Тарко-Сале перевел мошенникам полмиллиона рублей за лодочный мотор, которого так и не получил. Мошенники действовали под видом продавцов товара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) лишилась 2,5 миллиона рублей за неделю, переведя их на неизвестный счет по просьбе неизвестного лица, которого она приняла за своего руководителя. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД. «В ходе проверки полицейскими установлено, что на электронную почту, местной жительницы поступали сообщения с электронной почты, схожей с почтой ее руководителя. Следуя инструкции, гражданка в период с 2 по 8 апреля переводила денежные средства на счет, который ей указали неизвестные. В общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 2 429 150 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Позже ей стало известно, что никаких поручений, тем более по переводу личных средств, руководитель ей не давал. Женщина обратилась в полицию 26 апреля. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления «Мошенничество в особо крупном размере». Чтобы такого не происходило, полиция настоятельно рекомендует проверять подобные просьбы с помощью личных контактов. Ранее, житель Тарко-Сале перевел мошенникам полмиллиона рублей за лодочный мотор, которого так и не получил. Мошенники действовали под видом продавцов товара.