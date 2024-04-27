27 апреля 2024

В Сургуте открылась кофейня для любителей аниме

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей, аниме
В Сургуте открылась аниме-кофейня Anteiku Фото:

В Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из популярного аниме «Токийский Гуль».

«Основатели вдохновились вымышленным кафе из аниме „Токийский Гуль“, в честь которого и назвали кофейню. Кроме кофе у нас также есть десерты, среди которых — моти. Это японское пирожное из рисовой муки», — рассказал URA.RU представитель заведения.

Интерьер кофейни дополняют постеры, мечи, фигуры персонажей из аниме. Гостям также предлагают посмотреть японские мультфильмы.

В Сургуте также открылись и другие заведения с нетипичной концепцией. Среди них, например, кофейня GAIA, в которой работает таролог. Посетителям обещают ответить на волнующие вопросы с помощью карт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вскоре появится боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью.

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В Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из популярного аниме «Токийский Гуль». «Основатели вдохновились вымышленным кафе из аниме „Токийский Гуль“, в честь которого и назвали кофейню. Кроме кофе у нас также есть десерты, среди которых — моти. Это японское пирожное из рисовой муки», — рассказал URA.RU представитель заведения. Интерьер кофейни дополняют постеры, мечи, фигуры персонажей из аниме. Гостям также предлагают посмотреть японские мультфильмы. В Сургуте также открылись и другие заведения с нетипичной концепцией. Среди них, например, кофейня GAIA, в которой работает таролог. Посетителям обещают ответить на волнующие вопросы с помощью карт. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вскоре появится боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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