В Сургуте открылась кофейня для любителей аниме

28 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

В Сургуте открылась аниме-кофейня Anteiku Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из популярного аниме «Токийский Гуль».



«Основатели вдохновились вымышленным кафе из аниме „Токийский Гуль“, в честь которого и назвали кофейню. Кроме кофе у нас также есть десерты, среди которых — моти. Это японское пирожное из рисовой муки», — рассказал URA.RU представитель заведения.



Интерьер кофейни дополняют постеры, мечи, фигуры персонажей из аниме. Гостям также предлагают посмотреть японские мультфильмы.



В Сургуте также открылись и другие заведения с нетипичной концепцией. Среди них, например, кофейня GAIA, в которой работает таролог. Посетителям обещают ответить на волнующие вопросы с помощью карт.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вскоре появится боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из популярного аниме «Токийский Гуль». «Основатели вдохновились вымышленным кафе из аниме „Токийский Гуль“, в честь которого и назвали кофейню. Кроме кофе у нас также есть десерты, среди которых — моти. Это японское пирожное из рисовой муки», — рассказал URA.RU представитель заведения. Интерьер кофейни дополняют постеры, мечи, фигуры персонажей из аниме. Гостям также предлагают посмотреть японские мультфильмы. В Сургуте также открылись и другие заведения с нетипичной концепцией. Среди них, например, кофейня GAIA, в которой работает таролог. Посетителям обещают ответить на волнующие вопросы с помощью карт. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вскоре появится боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью.