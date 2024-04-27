В Сургуте открылась кофейня для любителей аниме

В Сургуте (ХМАО) открылась кофейня Anteiku для любителей аниме. Заведение получило название в честь кафе из популярного аниме «Токийский Гуль».
«Основатели вдохновились вымышленным кафе из аниме „Токийский Гуль“, в честь которого и назвали кофейню. Кроме кофе у нас также есть десерты, среди которых — моти. Это японское пирожное из рисовой муки», — рассказал URA.RU представитель заведения.
Интерьер кофейни дополняют постеры, мечи, фигуры персонажей из аниме. Гостям также предлагают посмотреть японские мультфильмы.
В Сургуте также открылись и другие заведения с нетипичной концепцией. Среди них, например, кофейня GAIA, в которой работает таролог. Посетителям обещают ответить на волнующие вопросы с помощью карт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте вскоре появится боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на части площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью.
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