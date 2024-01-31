Тюменский бизнесмен откроет в Сургуте ресторан с боулингом. Фото

Бизнесмен из Тюмени Рахмеев откроет в Сургуте боулинг-ресторан

31 января 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Тюменский бизнесмен Артем Рахмеев откроет в сургутском ТРЦ «Аура» боулинг-ресторан Фото: Анна Майорова © URA.RU (фото из архива) Бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев откроет в Сургуте боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью, сообщил URA.RU Рахмеев.



«Мы планируем выйти на стройку 1 апреля, а сейчас идут подготовительные работы: проектирование, как с нашей стороны, так и со стороны ТРЦ. Максимальный срок до открытия мы себе ставим — 1 сентября. Но наша команда настроена сделать это значительно быстрее. Общая площадь боулинг-ресторана составит около 2 200 квадратных метров», — поделился с корреспондентом агентства Рахмеев.



Переговоры с «Аурой» длились 3,5 года и осложнились, в том числе, из-за технических нюансов. «Переговоры были и правда непростыми, и очень долгими — мы начали общаться 3,5 года назад. К тому же площадка технически непростая, но в итоге смогли найти общее решение», — добавил Рахмеев.



В Сургуте к открытию также готовится ресторан грузинской кухни. Заведение, рассчитанное на 380 посадочных мест, планирует начать работу весной.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия побывал шеф восточной кухни из Москвы.

Бизнесмен из Тюмени Артем Рахмеев откроет в Сургуте боулинг-ресторан сети Brooklyn Bowl. Заведение будет располагаться в ТРЦ «Аура» на площади гипермаркета «Окей». Открытие планируется осенью, сообщил URA.RU Рахмеев. «Мы планируем выйти на стройку 1 апреля, а сейчас идут подготовительные работы: проектирование, как с нашей стороны, так и со стороны ТРЦ. Максимальный срок до открытия мы себе ставим — 1 сентября. Но наша команда настроена сделать это значительно быстрее. Общая площадь боулинг-ресторана составит около 2 200 квадратных метров», — поделился с корреспондентом агентства Рахмеев. Переговоры с «Аурой» длились 3,5 года и осложнились, в том числе, из-за технических нюансов. «Переговоры были и правда непростыми, и очень долгими — мы начали общаться 3,5 года назад. К тому же площадка технически непростая, но в итоге смогли найти общее решение», — добавил Рахмеев. В Сургуте к открытию также готовится ресторан грузинской кухни. Заведение, рассчитанное на 380 посадочных мест, планирует начать работу весной. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте открылся ресторан китайского и восточного стрит-фуда KITAEAST. На вечеринке в честь открытия побывал шеф восточной кухни из Москвы.