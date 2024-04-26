Спортшкола «Ямал» закупит форму и инвентарь для воспитанников на 20 млн рублей

В Салехарде юным хоккеистам полностью обновят спортинвентарь (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Спортивная школа «Ямал» в Салехарде намерена обновить экипировку юных хоккеистов, в том числе закупит коньки, клюшки и шлемы от канадской компании BAUER. Начальная цена контракта — 19,4 млн рублей, следует из карточки лота. В спортшколе выбор бренда объяснили надежным качеством инвентаря и высокой степенью защиты детей.

Как следует из данных ЕИС «Закупки», спортивная школа «Ямал» приобретет наборы полной экипировки для хоккейной команды. В перечне представлен инвентарь профессионального уровня от канадской компании BAUER — шлемы, коньки, клюшки, нижнее белье, наколенники, налокотники и наплечники. Цена лота — 19 млн 465 рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок. Участниками закупки могут стать только субъекты малого предпринимательства.

Выбор бренда в спортшколе «Ямал» объясняют его надежным качеством. «Мы хотим, чтобы наши дети были защищены, ведь это очень контактный вид спорта. Мы указываем [в закупке] „Бауэр“, они являются одними из производителей хоккейной экипировки. [Исполнитель] может представить что-то другое, но уровень защиты должен быть такой же прочный. То есть нас прежде всего интересует защита детей», — подчеркнули в спортшколе.

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