ФАС не позволит завышать цены в пострадавших от паводка регионах

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
ФАС будет отслеживать ценообразование в пострадавших от паводков регионах Фото:
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В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства. Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов.

В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС.

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В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства. Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов. В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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