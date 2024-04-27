ФАС не позволит завышать цены в пострадавших от паводка регионах

27 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

ФАС будет отслеживать ценообразование в пострадавших от паводков регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства . Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов. В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства. Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов. В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС.