ФАС не позволит завышать цены в пострадавших от паводка регионах

В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
«На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства. Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов.
В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В пострадавших от паводков регионах будет усилен контроль за ценообразованием на стройматериалы, лекарства и предметы первой необходимости. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «На рынках продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости будет вестись еженедельный мониторинг розничных и оптовых цен. Кроме того, производителям и продавцам таких товаров будут направлены письма о недопустимости повышения цен», — говорится в заявлении ФАС на официальном сайте ведомства. Еженедельный мониторинг цен будет вестись и на рынке строительных материалов. А с владельцами аптек будут проведены совещания о недопустимости повышения стоимости препаратов. В праздничные дни будет организована горячая линия для обращений граждан насчет роста цен на лекарства, товары первой необходимости и стройматериалы. Подать обращение можно по телефону и через специальную форму, которую можно найти на сайтах УФАС.