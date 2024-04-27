В мире Украина Главком ВСУ признал ухудшающую ситуацию на фронте 27 апреля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 + Прошло 21 заседание Контактной группы по обороноспособности Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ находятся в сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время 21 заседания Контактной группы по обороноспособности Украины. «Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил Сырский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ продолжают нуждаться в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВСУ находятся в сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время 21 заседания Контактной группы по обороноспособности Украины. «Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил Сырский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ продолжают нуждаться в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям