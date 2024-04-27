Главком ВСУ признал ухудшающую ситуацию на фронте

ВСУ находятся в сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время 21 заседания Контактной группы по обороноспособности Украины.
«Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил Сырский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ продолжают нуждаться в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.
Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня.
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