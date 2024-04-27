Главком ВСУ признал ухудшающую ситуацию на фронте

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Зеленский и компания. stock, зеленский владимир,  stock, Сырский Александр
Прошло 21 заседание Контактной группы по обороноспособности Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ находятся в сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время 21 заседания Контактной группы по обороноспособности Украины.

«Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил Сырский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ продолжают нуждаться в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня.

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ВСУ находятся в сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте. Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский во время 21 заседания Контактной группы по обороноспособности Украины. «Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры», — сообщил Сырский в своем telegram-канале. Также он отметил, что ВСУ продолжают нуждаться в ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что электроэнергия отсутствует со вчерашнего дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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